"Украинцам дают": беженка купила дом в Германии за 50 евро (фото, видео)

Украинская блогерша Лена, которая уже 2,5 года живет с семьей в Германии, рассказала, как приобрела дачный участок с домиком за символическую плату. По её словам, подобные объекты в стране отдают даже бесплатно, а самые дорогие стоят до 5 тысяч евро.

Жизнь за границей даёт украинцам шанс попробовать то, что дома казалось бы невозможным. Одна из беженок решила не ограничиваться арендой квартиры и обзавелась собственной дачей, потратив на это меньше, чем иногда стоит поход в ресторан. Что из этого получилось, – выяснял Фокус.

Автор видео не скрывает свою покупку и с радостью демонстрирует результат: "Такую красавицу-дачу мы купили в Германии за 50 евро".

Она отмечает, что этот случай не единичный: цены на такие участки очень разные и зависят от состояния объекта. "Дачу можно приобрести как совершенно бесплатно, так и за 5 000 евро, в зависимости от её состояния", – объясняет она.

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Где искать дачу в Германии

Блогерша рекомендует два проверенных способа: 1) сайты объявлений, где достаточно ввести в поиске слово "Kleingarten"; 2) Google Maps, где по запросу "Kleingartenverein" на карте появятся все дачные товарищества в вашем городе. По её словам, украинцам предоставляют такую недвижимость без проблем.

Дача, требующая ремонта Фото: Instagram

Если на сайтах товариществ нет актуальных предложений, не стоит опускать руки. По словам автора, нужно просто посетить их лично: "Нужно прийти в указанное время и спросить уже непосредственно у Ферайны, есть ли у них какие-нибудь свободные дачи".

Чтобы правление дачного кооператива (ферайна) выбрало именно вас, блогерша советует написать официальное письмо или поговорить с ними лично. В разговоре или письме стоит рассказать о своём опыте.

"Вы можете написать, что у вас уже была дача в Украине, возможно, приложить какие-нибудь красивые фотографии, чтобы они увидели, что вы действительно умеете заниматься дачей", – отмечает женщина.

Такая тактика работает, потому что немецкие кооперативы следят за тем, чтобы участки были ухоженными и опрятными. Новых владельцев они выбирают с учётом этого.

Дача после ремонта Фото: Instagram

Блогерша напоминает об одной юридической особенности: за землю владелец не платит как за имущество, её только арендуют. "Земля берется в аренду, а все, что на ней находится – домик, растения, инструменты, – это продается", – добавляет она.

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