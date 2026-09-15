"Очень пожалели": украинцы переехали из США в Албанию (фото)

Украинка по имени Анна выбрала солнечную Албанию в качестве четвертой страны для эмиграции. По сравнению с предыдущей (США) — это "небо и земля".

Женщина поделилась своей историей в Instagram (anna.coach.eq).

Украинка — о жизни в Албании

"Мы приехали из США в Албанию и, конечно, сильно пожалели об этом. Это, вообще-то, наша четвертая эмиграция. Первые три были продиктованы здравым смыслом, ведь в стране сильная экономика, много возможностей и так далее", — говорит Анна.

Впрочем, они "задолбались" всей этой бюрократией и сложностями.

"Четвёртой выбрали страну с самыми простыми условиями пребывания и самой простой легализацией. И я очень сожалею, что пошла на это, следуя голосу "нада", а не голосу сердца и своему желанию, потому что здесь я чувствую себя, как лет 10 назад дома. Здесь спокойно", — признается женщина.

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Украинка переехала в Албанию Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на услышанное и поделились своим опытом:

"Советую посетить Сирию. Сейчас это очень дешевая страна, и там всё просто. Мы живём там уже 4 года — жизнь просто классная"

"Интересно. Как переехать из Украины, начать с нуля женщине с детьми?"

"Добро пожаловать в Албанию".

"Албания. Это ни о чём… дыра есть дыра".

Украинка переехала в Албанию Фото: Instagram

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина, проживающая в Албании, сравнила цены на подсолнечное масло бренда "Чумак" в местном супермаркете и в сети "АТБ".

Предпринимательница и блогерша София сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Подведя итоги своего эксперимента, она была весьма удивлена.

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но переехала в Германию, а теперь мечтает о солнечной Испании.