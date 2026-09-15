"Сильно пошкодували": українці переїхали із США в Албанію (фото)

Українка на імʼя Анна четвертою країною для еміграції обрала сонячну Албанію. Порівняно з минулою (США) — це "небо і земля".

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (anna.coach.eq).

Українка — про життя в Албанії

"Приїхали ми з США в Албанію і, звісно, сильно пошкодували. Це наша, взагалі, четверта еміграція. Перші три були за голосом розуму, тому що в країні сильна економіка, тому що в країні багато можливостей і так далі", — каже Анна.

Втім, вони "задовбались" від всієї бюрократії та складнощів.

"Четвертою країною обрали країну з найпростішим перебуванням і найпростішою легалізацією. І я дуже шкодую, що ішла до цього за голосом "нада", а не за голосом серця і своїм бажанням, тому що тут я себе почуваю, як років 10 тому вдома. Тут спокійно", — зізнається жінка.

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Українка переїхала в Албанію Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на почуте та поділилися своїм досвідом:

"Раджу відвідати Сирію. Дуже дешева зараз країна і все просто. Живемо там вже 4 роки життя в кайф"

"Цікаво. Як переїхати з України, почати з нуля жінці з дітьми?"

"Вітаємо в Албанії".

"Албанія. Це ні про що… дірка діркою".

Українка переїхала в Албанію Фото: Instagram

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка, яка мешкає в Албанії, порівняла ціни на соняшникову олію бренду "Чумак" у місцевому супермаркеті та в мережі "АТБ".

Підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена.

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про сонячну Іспанію.