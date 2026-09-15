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"Сильно пошкодували": українці переїхали із США в Албанію (фото)

українка розповіла правду про життя в албанії
Українка переїхала в Албанію | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Анна четвертою країною для еміграції обрала сонячну Албанію. Порівняно з минулою (США) — це "небо і земля".

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (anna.coach.eq).

Українка — про життя в Албанії

"Приїхали ми з США в Албанію і, звісно, сильно пошкодували. Це наша, взагалі, четверта еміграція. Перші три були за голосом розуму, тому що в країні сильна економіка, тому що в країні багато можливостей і так далі", — каже Анна.

Втім, вони "задовбались" від всієї бюрократії та складнощів.

"Четвертою країною обрали країну з найпростішим перебуванням і найпростішою легалізацією. І я дуже шкодую, що ішла до цього за голосом "нада", а не за голосом серця і своїм бажанням, тому що тут я себе почуваю, як років 10 тому вдома. Тут спокійно", — зізнається жінка.

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Українка переїхала в Албанію
Українка переїхала в Албанію
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на почуте та поділилися своїм досвідом:

  • "Раджу відвідати Сирію. Дуже дешева зараз країна і все просто. Живемо там вже 4 роки життя в кайф"
  • "Цікаво. Як переїхати з України, почати з нуля жінці з дітьми?"
  • "Вітаємо в Албанії".
  • "Албанія. Це ні про що… дірка діркою".
Українка переїхала в Албанію
Українка переїхала в Албанію
Фото: Instagram
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про сонячну Іспанію.