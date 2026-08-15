"Нам є що сказати": українці втекли з Польщі після чотирьох років життя там (фото)
Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про сонячну Іспанію.
В Instagram (n_etta_) дівчина зізналася, через що саме не захотіла жити в польському Вроцлаві.
Українці втекли з Польщі
"Нам з хлопцем настільки не сподобалося в Польщі, що ми тікаємо в Іспанію. Ми 4 роки прожили у Вроцлаві і нам є що сказати", — почала Анна.
Перше — ціни на оренду житла.
"З якихось пір кавалєрка 25 квадратів десь на околиці міста з неновим ремонтом за три тисячі злотих з доплатою стала нормою. А до цього додамо дефіцит на оренду житла, бо коли ми переїжджали попередній раз, з 6 чи 7 квартир нам вдалося подивитися лише дві. Тому що всі інші просто розгрібали ще до перегляду", — розповідає авторка відео.
Також перепоною стали проблеми з пошуком роботи.
"Вроцлав — місто велике. Роботи багато. Але й конкуренція велика. Попередню свою роботу як студент на кухні я шукала близько чотирьох місяців. Окремий пункт це "статус студента". Більшість вакансій тепер в нас пишуть вимогою "статус студента". А інші люди не хочуть заробляти? Вони не люди?" — запитує українка.
Також у Вроцлаві дуже забруднене повітря, постійні затори, погані дороги.
"Коли ми зважили всі "за" і "проти" — вирішили, що пора рухатися далі. Придивилися до Іспанії. Якщо вже труднощі з житлом і роботою однакові, то там хоча би море і сонце", — вважає Анна.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:
- "На склад чи завод можна влаштуватися за тиждень! В Іспанії такого немає".
- "Залишайтесь у Німеччині. Ідіть відразу на курси німецької. Ми з дружиною навіть по допомозі літаємо до Іспанії щороку. Працювали вже тут за фахом. В Україні ми були викладачами, а тут працювали з того, що викладали, графічний дизайн".
- "Особливо про дороги. Вони не гірші ніж Німеччинні чи Іспанії. Але дуже добре, що виїхали".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анна зізналася, що вчить мову та міркує переїхати в сонячну Іспанію разом зі своїм хлопцем.
- Українка не змогла жити в Канаді через низку причин та перебралася в Бангкок.
Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.