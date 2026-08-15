"Нам є що сказати": українці втекли з Польщі після чотирьох років життя там (фото)

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про сонячну Іспанію.

В Instagram (n_etta_) дівчина зізналася, через що саме не захотіла жити в польському Вроцлаві.

Українці втекли з Польщі

"Нам з хлопцем настільки не сподобалося в Польщі, що ми тікаємо в Іспанію. Ми 4 роки прожили у Вроцлаві і нам є що сказати", — почала Анна.

Перше — ціни на оренду житла.

"З якихось пір кавалєрка 25 квадратів десь на околиці міста з неновим ремонтом за три тисячі злотих з доплатою стала нормою. А до цього додамо дефіцит на оренду житла, бо коли ми переїжджали попередній раз, з 6 чи 7 квартир нам вдалося подивитися лише дві. Тому що всі інші просто розгрібали ще до перегляду", — розповідає авторка відео.

Також перепоною стали проблеми з пошуком роботи.

Відео дня

"Вроцлав — місто велике. Роботи багато. Але й конкуренція велика. Попередню свою роботу як студент на кухні я шукала близько чотирьох місяців. Окремий пункт це "статус студента". Більшість вакансій тепер в нас пишуть вимогою "статус студента". А інші люди не хочуть заробляти? Вони не люди?" — запитує українка.

Українка жила у Вроцлаві чотири роки Фото: Instagram

Також у Вроцлаві дуже забруднене повітря, постійні затори, погані дороги.

"Коли ми зважили всі "за" і "проти" — вирішили, що пора рухатися далі. Придивилися до Іспанії. Якщо вже труднощі з житлом і роботою однакові, то там хоча би море і сонце", — вважає Анна.

Анна хоче жити в Іспанії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:

"На склад чи завод можна влаштуватися за тиждень! В Іспанії такого немає".

"Залишайтесь у Німеччині. Ідіть відразу на курси німецької. Ми з дружиною навіть по допомозі літаємо до Іспанії щороку. Працювали вже тут за фахом. В Україні ми були викладачами, а тут працювали з того, що викладали, графічний дизайн".

"Особливо про дороги. Вони не гірші ніж Німеччинні чи Іспанії. Але дуже добре, що виїхали".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна зізналася, що вчить мову та міркує переїхати в сонячну Іспанію разом зі своїм хлопцем.

Українка не змогла жити в Канаді через низку причин та перебралася в Бангкок.

Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.