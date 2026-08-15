"Нам есть что сказать": украинцы сбежали из Польши после четырех лет жизни там (фото)

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но переехала в Германию, а теперь мечтает о солнечной Испании.

В Instagram (n_etta_) девушка призналась, по какой именно причине не захотела жить в польском Вроцлаве.

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"Нам с парнем настолько не понравилось в Польше, что мы уезжаем в Испанию. Мы прожили 4 года во Вроцлаве, и нам есть что рассказать", — начала Анна.

Во-первых — цены на аренду жилья.

"С каких-то пор однокомнатная кавалерка площадью 25 квадратных метров где-то на окраине города с не новым ремонтом за три тысячи злотых с доплатой стала нормой. К этому добавим дефицит жилья для аренды, ведь когда мы переезжали в прошлый раз, из 6 или 7 квартир нам удалось посмотреть только две. Потому что все остальные просто расхватали ещё до просмотра", — рассказывает автор видео.

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Кроме того, препятствием стали проблемы с поиском работы.

"Вроцлав — большой город. Работы много. Но и конкуренция большая. Свою предыдущую работу на кухне, когда я была студенткой, я искала около четырёх месяцев. Отдельный вопрос — это "статус студента". В большинстве вакансий у нас теперь в качестве требования указывается "статус студента". А другие люди не хотят зарабатывать? Они что, не люди?" — спрашивает украинка.

Украинка прожила во Вроцлаве четыре года Фото: Instagram

Кроме того, во Вроцлаве очень загрязнённый воздух, постоянные пробки и плохие дороги.

"Когда мы взвесили все "за" и "против", решили, что пора двигаться дальше. Присмотрелись к Испании. Раз уж с жильем и работой там такие же трудности, то хотя бы море и солнце", — считает Анна.

Анна хочет жить в Испании Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом жизни за границей:

"На склад или завод можно устроиться за неделю! В Испании такого нет".

"Оставайтесь в Германии. Сразу записывайтесь на курсы немецкого. Мы с женой даже за пособием летаем в Испанию каждый год. Работали уже здесь по специальности. В Украине мы были преподавателями, а здесь работали в той же сфере, что и преподавали, — в графическом дизайне".

"Особенно о дорогах. Они не хуже, чем в Германии или Испании. Но очень хорошо, что уехали".

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