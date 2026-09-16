"Как это объяснить": украинка вернулась из Канады домой (фото)
Украинка по имени Женя вернулась из Канады домой после четырёх лет проживания там. Она поделилась своими искренними впечатлениями об Украине во время войны.
Девушка вышла на связь в TikTok (jennyzp05).
Украинка вернулась из Канады
"Я вернулась в Украину из Канады, и вы готовы к этому разговору. Если бы не взрывы и тревога, я бы ни за что не поверила (я из Киева), что у нас идет война. После Канады мне здесь всё кажется дешёвым, потому что я расплачиваюсь канадской картой. Но на самом деле цены просто нереальные", — сказала Женя.
К тому же таких дорогих, роскошных машин она не видела даже в Канаде.
"Таких в Канаде, наверное, и нет столько, сколько их в Киеве", — отметила девушка.
В частности, Женя спросила, почему никто не говорит, что, как только пересекаешь границу, даже дышится легче.
"Я даже не знаю, как это объяснить. Наш сервис, наша еда, просто продукты. И всё это — с невероятным вкусом, невероятным качеством, и это намного лучше, чем там, в Канаде", — уверена украинка.
Все четыре года, проведённые в Канаде, украинку очень тянуло домой.
"Я просто нигде себя не вижу (кроме Украины, — прим. ред.). Теперь, после всего этого, мне почему-то не очень хочется возвращаться обратно, в тот кошмар, который там, в Канаде", — добавила она.
Реакция сети
В комментариях мнения людей разделились:
- "Я уже 8 лет живу в Европе и не представляю, чем можно заниматься в Украине".
- "Мы уже 4 года в Канаде и не раз хотели вернуться в Украину, но все наши сыновья (их трое) интегрировались, обзавелись друзьями и спят спокойно".
- "Я живу в Канаде и в Украину возвращаться не хочу. Моя безопасность и безопасность моей семьи для меня важнее. Если умеешь готовить, то украинскую еду можно приготовить и в Канаде. Кошмар в Канаде, а в Украине жизнь супер под ракетами".
- "У меня такие же ощущения, сейчас мы живём в Германии".
- "Мы вернулись из Германии в Харьков".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Анна выбрала солнечную Албанию в качестве четвертой страны для эмиграции после США.
- Предпринимательница и блогер София сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Подведя итоги своего эксперимента, она была весьма удивлена.
Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но переехала в Германию, а теперь мечтает о солнечной Испании.