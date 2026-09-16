"Як це пояснити": українка повернулася з Канади додому (фото)

Українка на імʼя Женя повернулася з Канади додому після чотирьох років життя там. Вона поділилася чесним враженням від України під час війни.

Дівчина вийшла на звʼязок в TikTok (jennyzp05).

Українка повернулася з Канади

"Я повернулася до України з Канади, і ви готові до цієї розмови. Якби не вибухи і тривога, я б в житті не повірила (я з Києва), що в нас є війна. Після Канади мені все здається тут дешевим, бо я розплачуюсь канадською картою. Але насправді ціни нереальні", — сказала Женя.

До того ж, таких дорогих, люксових машин навіть у Канаді вона не бачила.

"Стільки, скільки їх у Києві, таких у Канаді, мабуть, і немає", — зазначила дівчина.

Зокрема, Женя запитала, чому ніхто не говорить, що як тільки ти перетинаєш кордон, навіть дихається легше.

"Я навіть не знаю, як це пояснити. Наш сервіс, наша їжа, просто продукти. І це все, це має нереальний смак, нереальну якість, і це набагато краще, ніж там у Канаді", — впевнена українка.

Видео дня

Українка повернулася з Канади Фото: Instagram

Усі чотири роки в Канаді українку дуже тягнуло додому.

"Я себе просто ніде не бачу (крім України, — Ред.). Тепер після такого мені якось не дуже хочеться повертатися назад, в той кошмар, в той, що там у Канаді", — додала вона.

Українка повернулася з Канади Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях думки людей розділилися:

"8 років живу у Європі і не уявляю, що можна робити в Україні".

"Ми вже 4 роки в Канаді, і вже не раз хотіли повернутись в Україну, але наші всі сини (їх 3 інтегрувались, мають друзів і сплять спокійно)".

"Я живу в Канаді і в Україну повертатися не хочу. Безпека моя і моєї родини для мене важливіше. Якщо вмієш готовити, то їжу можно приготовити українську і в Канаді. Кошмар в Канаді, а в Україні життя супер під ракетами".

"В мене всі відчуття такі самі, наразі в Німеччині живемо".

"Ми з Німеччини повернулися в Харків".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Анна четвертою країною для еміграції після США обрала сонячну Албанію.

Підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена.

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про сонячну Іспанію.