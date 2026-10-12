"Отварачивают морды": украинка возмутилась, увидев, как к ней относятся в Польше

Видео украинской блогерши (@leva4391) о транзитной поездке через Польшу набирает популярность в соцсетях. Женщина утверждает, что в Кракове прохожие неохотно реагировали на её просьбы о помощи на польском языке, а сотрудники вокзала с готовностью помогли, как только она перешла на английский.

Блогерша рассказала, что обычно обходит Польшу стороной. Решающим фактором стала цена: на обратный путь женщина нашла билеты по 100 евро, а через Краков они обошлись всего в 39. Что произошло в этой поездке, − читайте в материале Фокуса.

"Пришлось ехать из Украины через Польшу… Обычно стараюсь обходить эту страну стороной, но бросилась покупать билеты обратно − повлияла цена… Там билеты стоили по 100 евро, а через Польшу − за 39, через Краков", − объясняет украинка.

"Отварачивают морды"

В Перемышль женщина добиралась с помощью частных перевозчиков, чтобы не простаивать в длинных очередях на границе.

В Кракове украинка не сразу смогла найти, откуда отправляется её электричка. Из уважения к местным жителям она заранее подготовила несколько фраз на польском с помощью онлайн-переводчика и начала расспрашивать людей на вокзале.

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По её словам, реакция оказалась не такой, на какую она рассчитывала.

"Я подхожу к любым пассажирам, которые слоняются без дела, никуда не спешат. Спрашиваю на польском языке: "Подскажите, пожалуйста, где находится остановка электрички". И что вы думаете? Поворачивают морды! Понимают, что я украинка, морду кривляют и отворачиваются", − рассказала блогерша.

Такое поведение возмутило её. "Я одного человека, второго… Меня это просто с ног сбило! Думаю: ну и дела! И какая-то злость на меня навалилась", − призналась женщина.

Английский сработал мгновенно

После нескольких неудачных попыток украинка решила изменить тактику и обратилась на английском языке к сотруднику справочной службы. Результат, по её словам, поразил.

"Думаю: ладно, не хотите польского − сейчас у вас будет английский. Сразу же подхожу к сотруднику, обращаюсь на английском. Ой Боже, как же тот господин заорал, что он не понимает, что говорит эта дама! К своему младшему коллеге подбежал… Тот взял меня за руку, показал табло с электричками, показал, на какую платформу. Обслужил на высшем уровне!" − рассказывает она.

Украинка пожаловалась на отношение к ней со стороны поляков Фото: TikTok

Вывод блогерши прост: на английском помогают гораздо охотнее. "На английском − как зайчики! Зайчики-побайчики, быстро реагируют и быстро помогают", − подытожила она.

Что пишут люди

В комментариях зрители пишут, что речь идет о личном опыте одной украинки, поэтому обобщать его не стоит.

"Когда вы поймёте, что поляки и вся Европа нам ничего не должны", − написал в ответ один из пользователей.

Кто-то ещё добавил: "Вокзал в Кракове довольно сложный, нужно разобраться, поэтому, возможно, и не помогли. Я много путешествую по Польше, общаюсь на своём польско-украинско-русском языке и всегда чувствую вежливость и желание помочь со стороны поляков".

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

"Не знаю, уже 5 лет живу в Польше, проблем нет, дочь присылает мне геолокацию, я в этом не очень разбираюсь и обращаюсь с телефоном в основном к детям, ну и к взрослым бывает, проблем нет", − делится другая женщина.

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