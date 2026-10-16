Украинка отменила свадьбу, потому что ее жених отказался публиковать совместное фото

Девушка по имени Валентина сообщила подписчикам, что отменяет свадьбу, назначенную на 15 октября 2026 года. Платье и обручальные кольца уже были куплены, однако невеста не смогла смириться с тем, что её избранник не хотел показывать их отношения в соцсетях. История быстро разлетелась по сети и собрала огромное количество просмотров.

Валентина признает: со стороны причина разрыва может показаться незначительной. Однако, по её словам, за ней скрывается более глубокое расхождение во взглядах на публичность. Подробнее об этой истории – читайте в материале Фокуса.

Девушку задело то, что мужчина, который сделал ей предложение, не спешил выложить их совместный снимок.

"Мужчина, который сделал мне предложение, отказался публиковать совместное со мной фото", – начала свой рассказ она. На вопрос, почему так, жених ответил, что у него другой план: "Да я хочу опубликовать с тобой фото прямо со свадьбы, чтобы все были под впечатлением".

Видео дня

Невеста решила отменить церемонию Фото: TikTok

Блогерша пояснила, что эффектная премьера для посторонних её не интересует. Мол, хотелось, чтобы каждый, кто открывает его страницу, сразу видел: парень не одинок. Однако жених отрезал: "Все и так это знают".

Соцсети – это для него, но не для неё

Особенно девушку возмутило то, что сам мужчина ведет в сети очень открытый образ жизни. Он охотно делится фотографиями, на которых занимается спортом, ездит на машине, отдыхает с кальяном и другими моментами из своей жизни. Автор видео подчеркнула, что парень повсеместно присутствует в социальных сетях.

"Во всех соцсетях… на двух аккаунтах в WhatsApp, на двух аккаунтах в Telegram, в Instagram", – говорит она.

Когда невеста спросила, почему в этой жизни нет места для неё, ответ был резким: "Не выдумывай ерунду, у тебя что, гормоны?".

Ультиматум без последствий

Убедившись, что договориться не удастся, блогерша задала прямой вопрос: "Если не будет фото в Instagram, я не пойду с тобой в ЗАГС". Жених не воспринял эти слова всерьёз. Он лишь улыбнулся и ответил: "Окей". Именно после этого свадьба была отменена.

Валентина призналась, что ей очень трудно говорить о разрыве. Она пообещала рассказать больше подробностей позже, так что, похоже, у этой истории будет продолжение.

К сожалению, Фокусу удалось подтвердить подлинность этой истории. Приводим версию со слов автора, зарегистрированной в сети под ником @vasha_valusha.

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