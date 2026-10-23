Свекровь надела белое платье и фату на свадьбу сына: ее назвали "дурочкой" (фото)

Невеста возмутилась выходкой своей свекрови. Женщина нарушила свадебный обычай и пришла на торжество к сыну в белом платье и фате. Впоследствии мужчина окончательно разорвал отношения с матерью.

Сама же свекровь даже подошла к невестке в день свадьбы и заявила, что "очень многие люди" перепутали её с невестой. Об этом сообщает The Sun.

Свекровь испортила свадьбу сына

Как рассказала невеста в сети, они с мужем планировали пожениться в кругу небольшой компании — всего 40 гостей. В день свадьбы невеста заметила, что она — не единственная женщина в белом платье, да ещё и в шляпке с фатой.

"Я и раньше догадывалась, что свекровь ко мне относится не слишком хорошо, но это стало последней каплей. Это многое говорит о том, какой она человек", — сказала девушка.

Невесту ещё больше поразило то, что её свекровь всегда старалась произвести впечатление женщины с безупречными манерами.

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"Ситуация выглядит ещё более комично, если вспомнить, что она любит изображать из себя состоятельную леди с Юга — вроде Бланш из сериала „Золотые девочки“. А такие женщины, как правило, просто одержимы этикетом. Это же азы этикета, поэтому такой поступок был вполне осознанным", — считает девушка.

Поскольку церемония проходила в узком кругу, свекровь в таком наряде выделялась ещё больше. Впрочем, невеста не позволила этой ситуации испортить ей праздник.

"Даже тогда, в свои 24 года, когда мне не хватало уверенности в себе, это не выбило меня из колеи. Я понимала: в этой ситуации она выглядит гораздо хуже, чем я", — заявила она.

Свекровь пыталась сорвать свадьбу сына Фото: Открытые источники

Более того, позже в тот же день свекровь подошла к невестке и заявила, что "очень многие люди" перепутали её с невестой.

Девушка отметила, что этот случай произошел более десяти лет назад. Она уже рассталась с мужем, но поддерживает с ним хорошие отношения.

Да, девушка была очень рада узнать, что после их развода бывший муж полностью прекратил общение со своей матерью.

"Я горжусь им. Об этой женщине можно написать целую книгу", — добавила она.

Пользователи сети возмутились поведением свекрови на свадьбе. Многие написали, что женщина со стороны выглядела "жалко".

"Ну, выглядит она просто нелепо";

"Это платье слишком простое для матери жениха, а эта шляпка — просто клоунская. Уверена, это видели все, кроме неё самой";

"Это же вряд ли случайность, правда?";

"Честно говоря, мне жаль таких женщин. Они действительно думают, что могут затмить невесту?";

"В результате она выглядит лишь жалко и нелепо. К тому же создаётся впечатление, будто она отчаянно стремилась выйти замуж за собственного сына";

"Она выглядит как дурочка".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушка по имени Валентина сообщила подписчикам, что отменяет свадьбу. Невеста не смогла смириться с тем, что её избранник не хотел показывать их отношения в соцсетях. История быстро разлетелась по сети и собрала огромное количество просмотров.

26-летняя визажистка Эмили Хикс удивила всех своим невероятным перевоплощением. Перед свадьбой невеста похудела на 50 килограммов, чтобы надеть платье своей мечты.

Кроме того, невеста подписала договор на платье, а в результате оказалась в центре настоящего свадебного скандала.