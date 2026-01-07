Свекровь надела "свадебное платье": образ матери жениха возмутил сеть (фото)

Видео с примерки свадебных образов неожиданно превратилось в громкий скандал в соцсетях. Пользователи массово раскритиковали мать жениха за платье, которое, по их мнению, затмило образ самой невесты.

Американка по имени Тара опубликовала ролик, где демонстрирует свой образ будущей невестке. В видео невеста стоит в дверном проеме и наблюдает, как члены свадебной компании по очереди выходят в своих платьях. Подруги невесты были одеты в элегантные черные шелковые платья, тогда как сама Тара появилась в длинном платье цвета шампань. Наряд имел открытые плечи с бисерными бретелями и шелковую юбку, полностью украшенную вышивкой. Образ дополняли блеск для губ в тон платья и заколка со стразами, пишет The Sun.

Невеста же выбрала значительно более скромное платье: айвори с корсетным лифом в форме сердца и минималистичным дизайном.

Женщины стояли друг напротив друга, рассматривая наряды и общаясь, однако из видео не понятно, о чем именно шла речь.

В подписи к видео Тара отметила: "Моя прекрасная невестка! P.S. Мы выбрали это платье вместе!!! Какой замечательный день".

В соцсетях осудили образ свекрови Фото: TikTok

Реакции людей

Впрочем, пользователи соцсетей не оценили образ матери жениха.

"Я не должна догадываться, кто здесь невеста", — написал один из комментаторов.

"Если ты написала, что вы выбирали платье вместе — значит, ты и сама знала, что это неправильно", — добавил другой.

"О, ты — ОТА самая свекровь", — пошутил третий.

Другие отмечали, что платье выглядит слишком похожим на свадебное и даже более роскошным, чем наряд самой невесты.

В ответ на критику Тара объяснила, что видео искажает реальный вид платья:

"Невеста попросила, чтобы ближайшие родственники были в платьях цвета шампань. Освещение делает ее почти белой", — написала она.

Несмотря на объяснения, дискуссия в сети не утихает, а пользователи продолжают спорить о границах уместности на свадьбе.

