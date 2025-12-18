"Это слишком рискованно": невеста доказала, что платье из секонд-хенда может стать идеальным (видео)

За год до своей свадьбы американка Брианна Кларк случайно наткнулась на необычное свадебное платье в секонд-хенде. Она решила, что недорогой предмет гардероба сможет превратить в особенный наряд.

Массивная вышивка бисером и подплечники казались ей "немного устаревшими", но девушка сразу почувствовала, что вещь имеет потенциал. Об этом сообщает People.

Сначала Брианна планировала доверить перешивку профессиональной портнихе. Однако две разные мастерицы отказались браться за работу.

"Обе сказали, что это слишком рискованно. Нужны серьезные структурные изменения, и слишком много может пойти не так", — вспоминает она.

Впрочем, отказываться от платья Брианна не хотела. Вместо этого она решила переделывать его самостоятельно — "просто ради любопытства". Хотя по специальности девушка компьютерный специалист, шить она умела с детства: когда-то ей подарили швейные инструменты, и навыки сохранились.

В итоге процесс затянулся и стал серьезным проектом — Брианна сняла оригинальные рукава и использовала эту ткань для создания спущенных рукавов, полностью переделав горловину, ведь платье изначально было задумано как зимняя модель с длинными рукавами.

Она убрала устаревший бисер, восстановила вышитые элементы на шлейфе, добавила корсет с косточками для лучшей поддержки, купила кринолин для объема юбки и подогнала талию. От идеи до финального результата прошло около пяти месяцев.

Несмотря на сложность работы, результат превзошел ожидания. В этом платье Брианна вышла замуж 29 июня 2024 года в церкви Trinity Church в Монтане (США).

"В день свадьбы я все еще была полностью влюблена в это платье. Я знала, что оно не совсем традиционное и имеет мелкие несовершенства, но то, как я чувствовала себя в нем — особенно когда шлейф тянулся сзади, — сделало все это стоящим усилий", — призналась Брианна.

Историю платья Брианна рассказала лишь нескольким людям. Остальные гости были уверены, что наряд приобретен в дорогом салоне. Некоторые даже расспрашивали ее родителей, потому что платье выглядело "очень старинно и дорого".

"Когда люди узнавали правду, они были искренне шокированы и поражены", — резюмирует американка.

