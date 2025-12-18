"Це надто ризиковано": наречена довела, що сукня з секонд-хенду може стати ідеальною (відео)

За рік до свого весілля американка Бріанна Кларк випадково натрапила на незвичну весільну сукню в секонд-генді. Вона вирішила, що недорогий предмет гардероба зможе перетворити на особливе вбрання.

Масивна вишивка бісером і підплічники здавалися їй "трохи застарілими", але дівчина одразу відчула, що річ має потенціал. Про це повідомляє People.

Спершу Бріанна планувала довірити перешивання професійній кравчині. Проте дві різні майстрині відмовилися братися за роботу.

"Обидві сказали, що це надто ризиковано. Потрібні серйозні структурні зміни, і надто багато може піти не так", — згадує вона.

Втім, відмовлятися від сукні Бріанна не хотіла. Замість цього вона вирішила переробляти її самостійно — "просто заради цікавості". Хоча за фахом дівчина комп'ютерна спеціалістка, шити вона вміла з дитинства: колись їй подарували швейні інструменти, і навички збереглися.

Зрештою процес затягнувся і став серйозним проєктом — Бріанна зняла оригінальні рукави й використала цю тканину для створення спущених рукавів, повністю переробивши горловину, адже сукня спочатку була задумана як зимова модель із довгими рукавами.

Вона прибрала застарілий бісер, відновила вишиті елементи на шлейфі, додала корсет із кісточками для кращої підтримки, купила кринолін для об’єму спідниці та підігнала талію. Від ідеї до фінального результату минуло близько п'яти місяців.

Попри складність роботи, результат перевершив очікування. У цій сукні Бріанна вийшла заміж 29 червня 2024 року в церкві Trinity Church у Монтані (США).

"У день весілля я все ще була повністю закохана в цю сукню. Я знала, що вона не зовсім традиційна і має дрібні недосконалості, але те, як я почувалася в ній — особливо коли шлейф тягнувся позаду, — зробило все це вартим зусиль", — зізналася Бріанна.

Історію сукні Бріанна розповіла лише кільком людям. Решта гостей були впевнені, що вбрання придбане в дорогому салоні. Деякі навіть розпитували її батьків, бо сукня виглядала "дуже старовинно та дорого".

"Коли люди дізнавалися правду, вони були щиро шоковані й вражені", — резюмує американка.

