Подружки нареченої опинилися в халепі у день весілля: дівчина придумала цікаве рішення (відео)

Наречена з Нью-Джерсі Кайднесс Олівер зіткнулася з серйозною проблемою у день весілля — дизайнер не встиг завершити набір суконь для її подружок. Тому дівчина вирішила розв'язати цю проблему завдяки простому, але ефективному рішенню.

Вона посадила всіх дружок у машину до найближчого слану одягу та придбала новий комплект чорних суконь для них. Про це вона розповіла у ролику в Instagram.

Ролик з історією нареченої став популярним — набрав понад 2,6 млн переглядів. Кайднесс розповідає, що за кілька годин до весілля вони опинилися в дуже проблемній ситуації — сукні від дизайнери прийшли незавершеними за тим ескізом, за яким домовлялися раніше.

Тому дівчина вирішила взяти подружок у шовкових халатах з готелю та повезла до найближчого бутика з одягом. Дівчина розповіла виданню People про цю прикрість, кажучи, що вирішила діяти, аби врятувати своє свято.

Відео дня

"Я найняла дизайнера, з яким працювала роками — людину, якій глибоко довіряла, бо він завжди виконував свою роботу в минулому", — розповідає Олівер, додавши, що раніше цей майстер зробив наряд для заручин, сукню для мами, брата на випускний зі школи.

Кайднесс говорить, що очікувала від дизайнера "вісім індивідуальних образів для мого весілля", адже часу було вдосталь — примірку провели ще в січні. Однак в день весілля її чекав неприємний сюрприз — сукні були фактично неготові, адже це були лише "шматки тканини без блискавок, швів, бретелей чи форми".

"Моя родина навіть ходила до його дому, щоб забрати все, але сумки, які вони принесли, були заповнені недопрацьованими, порваними шматками тканини. Це було душевно боляче і спричинило повний хаос уранці мого весілля", — додає наречена.

Кайнднесс у день весілля в дизайнерській сукні Фото: Instagram

Аби врятувати свято, дівчина, яка працює організаторкою подій, звернулася до салону одягу Bloomingdale’s, які фактично "врятували" весілля. Персонал закладу миттєво відгукнувся та допоміг підібрати всім дівчатам урочистий одяг.

"Мої дружки зайшли в халатах і пояснили кризу, і персонал одразу взявся до дії. Вони витягли чорні сукні, розміри, варіанти — все. Вони були добрі, швидкі та справді діяли як рятувальна команда. Завдяки ним мої дружки змогли йти до вівтаря", — розповідає Олівер.

Через неочікувані зміни наречена пропустила усе — фотосесію, зустріч та прийом гостей аж до самої церемонії. Саме коли всі були готові, тоді Кайднесс змогла заспокоїтися після втрати нервів.

"Коли я нарешті йшла до вівтаря і побачила свого чоловіка, церемонія стала першим моментом спокою за весь день. Що найбільше розбиває серце, так це те, що про що я мріяла — продумана продукція, індивідуальний декор, конструкції всередині залу, персоналізовані деталі, розкішні елементи — я не змогла справді це відчути так, як планувала. Я заплатила за цей досвід сповна", — каже американка.

Сама наречена додає, що відчувала, ніби йде "через власне весілля з післяшоком усього, що пішло не так". Водночас вона резюмує, що попри зіпсований ранок і хаос перед самим святом, їй вдался дещо вгамувати відчуття трамви.

"Навіть коли вечір тривав, і я усміхалася та з’являлася там, де потрібно, емоційна травма від ранку супроводжувала мене. Я відчуваю це й досі — не тому, що весілля не було красивим, а тому, що багато найважливіших моментів у мене відібрали", — чесно говорить американка.

