Незнайомка на весільних знімках: наречена розібралася, хто пробрався на свято

Наречена зі США зіткнулася з несподіваним відкриттям, коли через два місяці після урочистості отримала свої весільні фотографії. На знімках вона помітила жінку, яку ніколи раніше не бачила і це стало початком весільного скандалу.

За словами нареченої, вона та її чоловік довго і ретельно скорочували список гостей, щоб укластися в ліміт у 100 осіб. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

"Кожен запрошений був нам дорогий, ми реально працювали над списком", — написала вона. Однак на фотографіях раптово з'явилося обличчя, яке не належало нікому зі знайомих.

Першою думкою було, що хтось із далеких родичів привів свого "плюс одного". Але правда виявилася куди дивнішою, адже одна з подруг по школі привела свою маму.

Наречена зізналася, що була вражена такою поведінкою.

"Я не розумію, про що люди думають, коли ухвалюють такі рішення. Кейтеринг і місця були розраховані рівно на 100 осіб. Їжа не з'явиться з повітря, і стілець теж не виникне чарівно", — зазначила американка.

Фото: Pexels

Ситуацію врятувало те, що один із запрошених захворів просто напередодні весілля і не прийшов.

"На щастя, виявилося одне вільне місце. А якби він усе-таки прийшов? Де б сиділа ця мама?" — додала вона.

Реакція соцмереж

В обговоренні, яке розгорнулося навколо історії, користувачі назвали вчинок гості "грубим", "егоїстичним" і "нетактовним". Багато майбутніх наречених зізналися, що бояться появи несподіваних гостей на своїх весіллях, особливо якщо церемонія відбувається в готелях або відкритих просторах.

Деякі коментатори зазначили, що навіть ідеально сплановані весілля не застраховані від людського фактора.

"Життя ніколи не йде ідеально за планом", — написав один із них, додавши, що неможливо заздалегідь передбачити всі наслідки чужих необдуманих вчинків.

