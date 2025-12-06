Подружки невесты оказались в беде в день свадьбы: девушка придумала интересное решение (видео)

Невеста из Нью-Джерси Кайднесс Оливер столкнулась с серьезной проблемой в день свадьбы — дизайнер не успел завершить набор платьев для ее подружек. Поэтому девушка решила решить эту проблему благодаря простому, но эффективному решению.

Она посадила всех подружек в машину в ближайший магазин одежды и приобрела новый комплект черных платьев для них. Об этом она рассказала в ролике в Instagram.

Ролик с историей невесты стал популярным — набрал более 2,6 млн просмотров. Кайднесс рассказывает, что за несколько часов до свадьбы они оказались в очень проблемной ситуации — платья от дизайнеров пришли незавершенными по тому эскизу, по которому договаривались ранее.

Поэтому девушка решила взять подружек в шелковых халатах из отеля и повезла в ближайший бутик с одеждой. Девушка рассказала изданию People об этой неприятности, говоря, что решила действовать, чтобы спасти свой праздник.

"Я наняла дизайнера, с которым работала годами — человека, которому глубоко доверяла, потому что он всегда выполнял свою работу в прошлом", — рассказывает Оливер, добавив, что ранее этот мастер сделал наряд для помолвки, платье для мамы, брата на выпускной из школы.

Кайднесс говорит, что ожидала от дизайнера "восемь индивидуальных образов для моей свадьбы", ведь времени было достаточно — примерку провели еще в январе. Однако в день свадьбы ее ждал неприятный сюрприз — платья были фактически неготовые, ведь это были лишь "куски ткани без молний, швов, бретелей или формы".

"Моя семья даже ходила к его дому, чтобы забрать все, но сумки, которые они принесли, были заполнены недоработанными, порванными кусками ткани. Это было душевно больно и вызвало полный хаос утром моей свадьбы", — добавляет невеста.

Кайнднесс в день свадьбы в дизайнерском платье Фото: Instagram

Чтобы спасти праздник, девушка, которая работает организатором событий, обратилась в салон одежды Bloomingdale's, которые фактически "спасли" свадьбу. Персонал заведения мгновенно откликнулся и помог подобрать всем девушкам торжественную одежду.

"Мои дружки зашли в халатах и объяснили кризис, и персонал сразу приступил к действию. Они вытащили черные платья, размеры, варианты — все. Они были добрые, быстрые и действительно действовали как спасательная команда. Благодаря им мои подружки смогли идти к алтарю", — рассказывает Оливер.

Из-за неожиданных изменений невеста пропустила все — фотосессию, встречу и прием гостей вплоть до самой церемонии. Именно когда все были готовы, тогда Кайднесс смогла успокоиться после потери нервов.

"Когда я наконец шла к алтарю и увидела своего мужа, церемония стала первым моментом спокойствия за весь день. Что больше всего разбивает сердце, так это то, что о чем я мечтала — продуманная продукция, индивидуальный декор, конструкции внутри зала, персонализированные детали, роскошные элементы — я не смогла действительно это почувствовать так, как планировала. Я заплатила за этот опыт сполна", — говорит американка.

Сама невеста добавляет, что чувствовала, будто идет "через собственную свадьбу с послешоком всего, что пошло не так". В то же время она резюмирует, что несмотря на испорченное утро и хаос перед самым праздником, ей удалось несколько унять ощущение трамвы.

"Даже когда вечер продолжался, и я улыбалась и появлялась там, где нужно, эмоциональная травма с утра сопровождала меня. Я чувствую это до сих пор — не потому, что свадьба не была красивой, а потому, что многие важнейшие моменты у меня отобрали", — честно говорит американка.

