"Будто во сне": мужчина женился через 4 часа после знакомства и потерял все сбережения

40-летний китаец Хуан Чжунчен женился на женщине через четыре часа после свидания с ней, которое состоялось вслепую.

А еще через месяц Хуан потерял свои накопления в размере более 34 000 долларов США, пишет SCMP.

Свидание вслепую состоялось 21 августа. Мужчина утверждает, что по дороге к месту встречи увидел восемь свах, которые в один голос рекомендовали ему одну и ту же женщину, которая работала в местном салоне красоты.

По словам Хуана, все развивалось молниеносно. После короткого знакомства женщина настояла на том, чтобы они сразу оформили брак, поэтому около 17:00 того же дня пара отправилась в регистрационный центр.

"Все произошло настолько быстро, что я был как будто во сне. Я даже сказал ей: "Сегодняшний день похож на сон", — рассказал Хуан.

Первую брачную ночь молодожены провели в отеле. Этой же ночью состоялась и последняя близость в их браке. После этого, говорит Хуан, женщина даже не позволяла ему обнять ее.

Вскоре жена настояла, чтобы муж уехал на заработки в другую провинцию и начала регулярно просить деньги. Она обращалась к нему с просьбами "одолжить" средства на различные нужды: празднование китайского Дня влюбленных, покупку вещей или оплату расходов для своей дочери.

Часто женщина вообще не отвечала на его сообщения, но когда отвечала — речь каждый раз шла о деньгах.

6 сентября она заявила, что ее дочери необходим компьютер. Хуан перевел ей 320 долларов. Мужчина утверждает, что за менее чем месяц его жена полностью потратила все его накопления.

"Мы познакомились 21 августа, а уже 8 сентября все мои сбережения были исчерпаны", — заявил Хуан.

Авторы статьи отметили, что история Хуана стала очередным напоминанием о том, насколько опасными могут быть импульсивные решения, особенно когда они касаются брака и финансов.

