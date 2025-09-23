Сводный брат принцессы Дианы тайно женился на бывшей жене Майкла Дугласа

Граф Дартмут, внук писательницы Барбары Картленд женился на Диандре Дуглас, первой жене актера Майкла Дугласа. Пара прожила в браке 18 лет и очень скандально разводилась.

Related video

76-летний Уильям Легг, граф Дартмут, женился на 69-летней Диандре Дуглас. Причем свадьба была тайной и состоялась на Гибралтаре, заморской территории Великобритании на Пиренейском полуострове, пишет Daily Mail.

Инсайдеры рассказали, что на скромной церемонии присутствовали только двое гостей. Неизвестно, был ли на свадьбе сын Диандры и Майкла – Кэмерон. Но теперь бывшая жена звезды "Романа с камнем" стала новой графиней Дартмутской.

Уильям Легг, граф Дартмут Фото: Скриншот

Диандра Люкер, дочь австрийского дипломата, вышла замуж за Майкла Дугласа в 1977 году. Пара разошлась в 1995 году, но окончательно развелась только через три года. Диандра получила 45 миллионов долларов, поместье пары в Санта-Барбаре, Калифорния, и часть их дома на Майорке, который позже выкупил Майкл, но развод был скандальным. Майкл Дуглас даже заявлял, что им нужно было развестись еще в 1980-х.

Свадьба Майкла Дугласа и Диандры Люкер в 1977 году Фото: Getty Images

Сейчас, как известно, Майкл Дуглас женат на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. Диандра же встречалась с миллиардером Заком Бэйконом III и родила от него близнецов, а также удочерила девочку.

Диандра Дуглас

Граф Дартмут, бывший член Европейского парламента от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), ранее был женат на модели Фионе Кэмпбелл. У него есть сын Джеральд от телепродюсера Клэр Кавана.

Дипломированный бухгалтер Уильям имеет тесные связи с Гибралтаром, представляя эту территорию в парламенте ЕС. Также он является сводным братом покойной принцессы Дианы. А его бабушка - знаменитая писательница любовных романов Барбара Картленд, которую Vogue называл "королевой романтики".

Интересно, но принцесса Диана очень любила романы Барбары и она всегда отправляла ей первые издания. Но была очень обижена, когда Диана не пригласила ее на свою свадьбу с принцем Чарльзом.

Напомним, в августе Майкл Дуглас, поздравляя своего сына с днем рождения, опубликовал фото из Киева.

Также Фокус рассказывал о жизни на скале Гибралтар, крохотной заморской территории Великобритании, которая граничит с Испанией.