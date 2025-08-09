Голливудский актер Майкл Дуглас поздравил сына с особым днем кадром из Киева (фото)

80-летний американский актер Майкл Дуглас и его жена, 55-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, поздравили своего сына Дилана с днем рождения особенными кадрами.

8 августа юноша отметил 25-летие. По этому случаю его папа адресовал сыну публичное поздравление в Instagram. Актер показал совместное фото с именинником, сделанное в прошлом году в центре Киева возле ресторана Евгения Клопотенко.

"Вау, четверть века! Я очень горжусь твоим талантом и человеком, которым ты стал. Люблю тебя, Дилан. С днем рождения", — написал Дуглас-старший.

Майкл Дуглас с сыном в Киеве Фото: Instagram

Конечно, к поздравлениям присоединилась мама Дилана Кэтрин Зета-Джонс. Актриса опубликовала архивные кадры в Instagram, на которых юноша на протяжении лет задувал праздничные свечи на тортах.

"С днем рождения, мой любимый сыночек Дилан. Ты мое все", — написала звезда сериала "Венздей".

Кэтрин Зета-Джонс с сыном Фото: Instagram

Вероятный развод Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа

Кэтрин и Майкл впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом. Они поженились в The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году.

В этом союзе родилось двое детей — сын Дилан и дочь Кэрис. У Дугласа также есть сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Инсайдеры недавно начали говорить, что Кэтрин якобы за последний период чувствовала себя довольно истощенной. Мол, ее карьера пошла на спад, а чувства к мужу, с которым она была в браке в течение 25 лет, угасают. Впрочем, официально о разрыве никто из них не говорил.

