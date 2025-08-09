Голлівудський актор Майкл Дуглас привітав сина з особливим днем кадром з Києва (фото)

80-річний американський актор Майкл Дуглас і його дружина, 55-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс, привітали свого сина Ділана з днем народження особливими кадрами.

8 серпня юнак відзначив 25-річчя. З цієї нагоди його тато адресував сину публічне привітання в Instagram. Актор показав спільне фото з іменинником, зроблене минулого року в центрі Києва біля ресторану Євгена Клопотенка.

"Вау, чверть століття! Я дуже пишаюся твоїм талантом та людиною, якою ти став. Люблю тебе, Ділане. З днем народження", — написав Дуглас-старший.

Майкл Дуглас із сином у Києві Фото: Instagram

Звісно, до привітань приєдналася мама Ділана Кетрін Зета-Джонс. Акторка опублікувала архівні кадри в Instagram, на яких юнак впродовж років задував святкові свічки на тортах.

"З днем народження, мій любий синочку Ділане. Ти моє все", — написала зірка серіалу "Венздей".

Кетрін Зета-Джонс із сином Фото: Instagram

Ймовірне розлучення Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа

Кетрін та Майкл уперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку у 2000 році.

У цьому союзі народилося двоє дітей — син Ділан та донька Керіс. У Дугласа також є син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Інсайдери нещодавно почали говорити, що Кетрін начебто за останній період почувалася доволі виснаженою. Мовляв, її кар'єра пішла на спад, а почуття до чоловіка, з яким вона була у шлюбі протягом 25 років, згасають. Втім, офіційно про розрив ніхто з них не говорив.

