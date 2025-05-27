Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас на фоні чуток про розлучення вийшли разом у світ (фото)

Голлівудське подружжя Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс на фоні новин про розлучення показалися разом на випускному доньки.

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Свіже фото опублікувала Кетрін у своєму Instagram.

Поки самі актори офіційно не коментували чутки про розлучення після 25 років шлюбу, а з'явилися разом на випускному вечорі меншої доньки Керіс, яка закінчила університет.

"Ніч перед випускним! Ми батьки, які так пишаються донькою! Все тільки починається", — підписала фото Кетрін Зета-Джонс, на якому вони з Майклом цілують свою дитину.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з донькою Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас: історія кохання

Кетрін та Майкл уперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом.

Незабаром після цього син Кірка Дугласа сказав обраниці, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку у 2000 році.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

У їхньому союзі народилося двоє дітей — син Ділан та донька Керіс. У Дугласа також є син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Розлучення Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа: звідки взялися чутки

Інсайдери нещодавно почали говорити, що акторка стала для чоловіка "більше піклувальником, ніж дружиною, і вона розчарована".

Кетрін Зета-Джонс начебто за останній період почувалася доволі виснаженою. Мовляв, її кар'єра пішла на спад, а почуття до чоловіка, з яким вона була у шлюбі протягом 25 років, згасають.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас відзначили день народження. Вони народилися в один день, проте з різницею у 25 років.

Зірка "Маски Зорро" Кетрін Зета-Джонс вийшла на червону доріжку з чоловіком Майклом Дугласом у Саудівській Аравії.

Крім того, у Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала Майклу Дугласу і Кетрін Зета-Джонс. Вартість престижних апартаментів — $7 млн.