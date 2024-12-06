Кетрін Зета-Джонс вийшла на червону доріжку з чоловіком Майклом Дугласом (фото)

Знаменитості кінематографа на заході з'явилися в красивих вечірніх вбраннях. Особливо публіку вразила шикарна сукня Кетрін Зети-Джонс.

Зірки Голлівуду Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас у четвер, 5 грудня, з'явилися пліч-о-пліч у приголомшливих образах на церемонії відкриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі 2024 у Джидді, Саудівська Аравія, повідомляє Рeople.

На заході 55-річна Зета-Джонс була одягнена в небесно-блакитну атласну сукню довжиною до підлоги без бретелей із драпіруванням. Сукня з розкльошеним низом, розрізом і шлейфом була зібрана у вузол на стегні. Свій образ зірка "Міста пороку" доповнила відповідним плісированим плащем з широким шлейфом і тілесними туфлями-човниками з відкритим носком, прикрашеними дорогоцінним камінням. Зета-Джонс на захід одягла прикраси з діамантами і сапфірами: кілька красивих каблучок, сережки-крапельки і хитромудрий браслет. Актриса уклала своє темно-каштанове волосся вільними хвилями і нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі темно-сірими тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала насиченою коричнево-нюдовою помадою.

Актриса Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

Тим часом 80-річний Дуглас був одягнений у вишуканий чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку. Пара на червоній доріжці із задоволенням позувала для фотографій.

Відомо, що знаменитості вперше зустрілися у вересні 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де Дуглас побачив Зету-Джонс у ролі Олени Монтеро в "Масці Зорро". Гра актриси-початківця вразила зірку Голлівуду. Він попросив свого агента організувати зустріч. У них закрутився роман і трохи більше ніж через рік, у грудні 1999 року, Дуглас зробив Кетрін пропозицію. Вони зв'язали себе узами шлюбу на екстравагантній церемонії в готелі Plaza в Нью-Йорку. А нещодавно, 18 листопада, пара відсвяткувала 24-ту річницю весілля. У подружжя двоє дітей: 24-річний син Ділан і 21-річна дочка Керіс.

Раніше, 25 вересня, Фокус писав про те, що Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс привітали один одного з днем народження.