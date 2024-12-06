Кэтрин Зета-Джонс вышла на красную дорожку с мужем Майклом Дугласом (фото)

Знаменитости кинематографа на мероприятии появились в красивых вечерних нарядах. Особенно публику поразило шикарное платье Кэтрин Зеты-Джонс.

Звезды Голливуда Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас в четверг, 5 декабря, появились рука об руку в потрясающих образах на церемонии открытия Международного кинофестиваля на Красном море 2024 в Джидде, Саудовская Аравия, сообщает Рeople.

На мероприятии 55-летняя Зета-Джонс была одета в небесно-голубое атласное платье в пол без бретелек с драпировкой. Платье с расклешенным низом, разрезом и шлейфом было собрано в узел на бедре. Свой образ звезда "Города порока" дополнила подходящим плиссированным плащом с широким шлейфом и телесными туфлями-лодочками с открытым носком, украшенными драгоценными камнями. Зета-Джонс на мероприятие надела украшения с бриллиантами и сапфирами: несколько красивых колец, серьги-капельки и замысловатый браслет. Актриса уложила свои темно-каштановые волосы свободными волнами и нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза темно-серыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила насыщенной коричнево-нюдовой помадой.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс Фото: Getty Images

Между тем, 80-летний Дуглас был одет в изысканный черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Пара на красной дорожке с удовольствием позировала для фотографий.

Известно, что знаменитости впервые встретилась в сентябре 1998 года на кинофестивале в Довиле, где Дуглас увидел Зету-Джонс в роли Елены Монтеро в "Маске Зорро". Игра начинающей актрисы поразила звезду Голливуда. Он попросил своего агента организовать встречу. У них закрутился роман и чуть больше года спустя, в декабре 1999 года, Дуглас сделал Кэтрин предложение. Они связали себя узами брака на экстравагантной церемонии в отеле Plaza в Нью-Йорке. А недавно, 18 ноября, пара отпраздновала 24-ю годовщину свадьбы. У супругов двое детей: 24-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис.

Ранее, 25 сентября, Фокус писал о том, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения.