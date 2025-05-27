Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на фоне слухов о разводе вышли вместе в свет (фото)
Голливудские супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на фоне новостей о разводе показались вместе на выпускном дочери.
Свежее фото опубликовала Кэтрин в своем Instagram.
Пока сами актеры официально не комментировали слухи о разводе после 25 лет брака, а появились вместе на выпускном вечере младшей дочери Кэрис, которая закончила университет.
"Ночь перед выпускным! Мы родители, которые так гордятся дочкой! Все только начинается", — подписала фото Кэтрин Зета-Джонс, на котором они с Майклом целуют своего ребенка.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: история любви
Кэтрин и Майкл впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом.
Вскоре после этого сын Кирка Дугласа сказал избраннице, что хочет стать отцом ее детей. Они поженились в The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году.
В их союзе родилось двое детей — сын Дилан и дочь Кэрис. У Дугласа также есть сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.
Развод Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа: откуда взялись слухи
Инсайдеры недавно начали говорить, что актриса стала для мужа "больше попечителем, чем женой, и она разочарована".
Кэтрин Зета-Джонс якобы за последний период чувствовала себя довольно истощенной. Мол, ее карьера пошла на спад, а чувства к мужу, с которым она была в браке в течение 25 лет, угасают.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили день рождения. Они родились в один день, однако с разницей в 25 лет.
- Звезда "Маски Зорро" Кэтрин Зета-Джонс вышла на красную дорожку с мужем Майклом Дугласом в Саудовской Аравии.
Кроме того, в Лос-Анджелесе продается квартира, которая ранее принадлежала Майклу Дугласу и Кэтрин Зета-Джонс. Стоимость престижных апартаментов — $7 млн.