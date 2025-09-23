Зведений брат принцеси Діани таємно одружився з колишньою дружиною Майкла Дугласа

Граф Дартмут, онук письменниці Барбари Картленд одружився з Діандрою Дуглас, першою дружиною актора Майкла Дугласа. Пара прожила в шлюбі 18 років і дуже скандально розлучалася.

76-річний Вільям Легг, граф Дартмут, одружився з 69-річною Діандрою Дуглас. Причому весілля було таємним і відбулося на Гібралтарі, заморській території Великої Британії на Піренейському півострові, пише Daily Mail.

Інсайдери розповіли, що на скромній церемонії були присутні тільки двоє гостей. Невідомо, чи був на весіллі син Діандри і Майкла — Кемерон. Але тепер колишня дружина зірки "Роману з каменем" стала новою графинею Дартмутською.

Вільям Легг, граф Дартмут Фото: Скриншот

Діандра Люкер, дочка австрійського дипломата, вийшла заміж за Майкла Дугласа 1977 року. Пара розійшлася 1995 року, але остаточно розлучилася тільки через три роки. Діандра отримала 45 мільйонів доларів, маєток пари в Санта-Барбарі, Каліфорнія, і частину їхнього будинку на Майорці, який пізніше викупив Майкл, але розлучення було скандальним. Майкл Дуглас навіть заявляв, що їм потрібно було розлучитися ще в 1980-х.

Весілля Майкла Дугласа і Діандри Люкер 1977 року Фото: Getty Images

Зараз, як відомо, Майкл Дуглас одружений з актрисою Кетрін Зете-Джонс. Діандра ж зустрічалася з мільярдером Заком Бейконом III і народила від нього близнюків, а також удочерила дівчинку.

Діандра Дуглас

Граф Дартмут, колишній член Європейського парламенту від Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP), раніше був одружений з моделлю Фіоною Кемпбелл. У нього є син Джеральд від телепродюсерки Клер Кавана.

Дипломований бухгалтер Вільям має тісні зв'язки з Гібралтаром, представляючи цю територію в парламенті ЄС. Також він є зведеним братом покійної принцеси Діани. А його бабуся — знаменита письменниця любовних романів Барбара Картленд, яку Vogue називав "королевою романтики".

Цікаво, але принцеса Діана дуже любила романи Барбари і вона завжди надсилала їй перші видання. Але була дуже ображена, коли Діана не запросила її на своє весілля з принцом Чарльзом.

