Скеля Гібралтар: дівчина розповіла, як жити в найунікальнішому місці Британії

У Гібралтарі, заморській території Великої Британії на півдні Піренейського півострова, час ніби застиг, але британці, що переїхали сюди жити, хвалять теплий клімат і їх навіть не бентежить, що територія, де вони мешкають, становить лише 6,5 кв. км, а головне шосе перетинає злітна смуга аеродрому.

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Гібралтар, заморська територія Великої Британії, включає в себе Гібралтарську скелю, або просто "Скелю" і піщаний перешийок, що з'єднує його з Піренейським півостровом. Це стратегічна територія над Гібралтарською протокою, що з'єднує Середземне море з Атлантичним океаном. На території Гібралтару розташовується військово-морська база НАТО, але також це дуже комфортне місце для життя, пише Daily Mail.

Гібралтар — це заморська територія Великої Британії

Але хоча воно виглядає як типове британське село, тут завжди сонячно і живуть мавпи. Місцеві жителі кажуть, що це "Велика Британія, але на сонці" з червоними телефонними будками і спекотною погодою. Мег Лі залишила своє життя в Йоркширі, щоб переїхати в Гібралтар чотири роки тому, і часто ділиться враженнями про своє нове сонячне життя за кордоном, зокрема про прогулянки морем і зустрічі з місцевими дикими мавпами.

Мавпи — одна з визначних пам'яток Гібралтару

У своїх постах на TikTok вона каже, що це чарівне місце, хоча жити тут дорого, адже все необхідне доводиться імпортувати. Але зате тут є всі традиційні британські магазини і навіть подають британський сніданок у ресторанах.

Але для британців, які бажають відвідати півострів, це може не стати проблемою, оскільки мандрівникам не доведеться турбуватися про обмін валюти, а ювелірні та парфумерні магазини працюють за системою "безмитної торгівлі".

Ханна, ще одна мешканка крихітного Гібралтару, показує місцеві особливості: сотні мавп, які живуть на Скелі — знаковій горі Гібралтару. І те, як тут приземляються літаки. В аеропорту Гібралтару злітно-посадкова смуга перетинає головну дорогу, тож машинам доводиться стояти в черзі, доки літак не злетить, або не приземлиться.

Гібралтар дуже маленька, але комфортна територія Великої Британії

Тут багато приїжджих, є й ті, хто ніколи не бував у Британії і народився тут, хоча в паспорті в них прописано громадянство Великої Британії.

Хлоя Мартінес народилася і виросла на Гібралтарі і навіть розмовляє льяніто — місцевим діалектом, сумішшю іспанської та англійської.

На обкладинці її паспорта написано: "Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії", а нижче — "Гібралтар", що вказує на те, що вона є громадянкою Великої Британії.

Що таке Гібралтар

Через своє стратегічне розташування Гібралтар був заселений ще 3000 років тому. Фінікійці та жителі Карфагена ставили тут свої кораблі. Під час Другої світової війни Скеля, один із так званих Геркулесових стовпів, була перетворена на справжню фортецю, де базувалися 30 тисяч британських військових і перетворилася на ключову точку оборони мореплавства в Середземному морі.

Населення за переписом 2021 року становило 29 516 осіб. Править тут король Британії та Парламент Гібралтару. Середня щільність населення — 4551 людина на кв. км, тож це одна з найбільш густонаселених територій світу.

Гібралтар на карті Фото: скриншот

Раніше цього тижня Велика Британія досягла угоди з ЄС про створення біля Гібралтару "рухомого" кордону з Іспанією, який дасть змогу мандрівникам перетинати його сушею без перевірок, що відкриє шлях до завершення угоди з ЄС щодо території після Brexit.

Велика Британія та Гібралтар наполягають на тому, що зміни не вплинуть на суверенітет британської заморської території, де валютою є фунти стерлінгів, а резиденти мають британські паспорти, незважаючи на те, що перебувають на відстані понад 1000 миль.

Нагадаємо, раніше молода британка розповіла про своє життя в Тауері. Її батько є одним із біфітерів — палацових вартових.

А після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, в Гібралтарі було затримано яхту російського мільярдера.