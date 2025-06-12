Скала Гибралтар: девушка рассказала, каково жить в самом уникальном месте Британии

В Гибралтаре, заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова, время будто застыло, но британцы, которые переехали сюда жить, хвалят теплый климат и их даже не смущает, что территория, где они живут, составляет всего 6,5 кв. км, а главное шоссе пересекает взлетная полоса аэродрома.

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Гибралтар, заморская территория Великобритании, включает в себя Гибралтарскую скалу, или просто "Скалу" и песчаный перешеек, соединяющий его с Пиренейским полуостровом. Это стратегическая территория над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. На территории Гибралтара располагается военно-морская база НАТО, но также это очень комфортное место для жизни, пишет Daily Mail.

Гибралтар - это заморская территория Великобритании

Но хотя она выглядит как типичная британская деревня, здесь всегда солнечно и живут обезьяны. Местные жители говорят, что это "Великобритания, но на солнце" с красными телефонными будками и жаркой погодой. Мег Ли оставила свою жизнь в Йоркшире, чтобы переехать в Гибралтар четыре года назад, и часто делится впечатлениями о своей новой солнечной жизни за границей, в том числе о прогулках по морю и встречах с местными дикими обезьянами.

Обезьяны - одна из достопримечательностей Гибралтара

В своих постах на TikTok она говорит, что это волшебное место, хотя жить здесь дорого, ведь все необходимое приходится импортировать. Но зато тут есть все традиционные британские магазины и даже подают британский завтрак в ресторанах.

Но для британцев, желающих посетить полуостров, это может не стать проблемой, поскольку путешественникам не придется беспокоиться об обмене валюты, а ювелирные и парфюмерные магазины работают по системе "беспошлинной торговли".

Ханна, еще одна жительница крохотного Гибралтара, показывает местные особенности: сотни обезьян, которые живут на Скале — знаковой горе Гибралтара. И то, как тут приземляются самолеты. В аэропорту Гибралтара взлетно-посадочная полоса пересекает главную дорогу, так что машинам приходится стоять в очереди, пока самолет не взлетит, или не приземлится.

Гибралтар очень маленькая, но комфортная территория Великобритании

Здесь много приезжих, есть и те, кто никогда не бывал в Британии и родился тут, хотя в паспорте у них прописано гражданство Великобритании.

Хлоя Мартинес родилась и выросла на Гибралтаре и даже говорит на льянито — местном диалекте, смеси испанского и английского.

На обложке ее паспорта написано: "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", а ниже — "Гибралтар", что указывает на то, что она является гражданкой Великобритании.

Что такое Гибралтар

Из-за своего стратегического расположения Гибралтар был заселен еще 3000 лет назад. Финикийцы и жители Карфагена ставили тут свои корабли. Во время Второй мировой войны Скала, один из так называемых Геркулесовых столбов, была превращена в настоящую крепость, где базировались 30 тысяч британских военных и превратилась в ключевую точку обороны мореходства в Средиземном море.

Население по переписи 2021 года составляло 29 516 человек. Правит здесь король Британии и Парламент Гибралтара. Средняя плотность населения — 4551 человек на кв. км, так что это одна из самых густонаселенных территорий мира.

Гибралтар на карте Фото: скриншот

Ранее на этой неделе Великобритания достигла соглашения с ЕС о создании у Гибралтара "подвижной" границы с Испанией, которая позволит путешественникам пересекать ее по суше без проверок, что откроет путь к завершению соглашения с ЕС по территории после Brexit.

Великобритания и Гибралтар настаивают на том, что изменения не повлияют на суверенитет британской заморской территории, где валютой являются фунты стерлингов, а резиденты имеют британские паспорта, несмотря на то, что находятся на расстоянии более 1000 миль.

Напомним, ранее молодая британка рассказала о своей жизни в Тауэре. Ее отец является одним из бифитеров – дворцовых стражей.

А после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, в Гибралтаре была задержана яхта российского миллиардера.