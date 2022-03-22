Яхта российского миллиардера Пумпянского за 70 миллионов долларов была задержана в Гибралтаре

Яхта Axioma ходит под флагом Мальты и была построена на турецкой верфи Dunya Yachts

Роскошная суперяхта Axioma с голубым корпусом, которая принадлежит российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому, была задержана в британском Гибралтаре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление местного правительства.

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Верховный суд Гибралтара подтвердил, что яхта должна быть арестована по требованию "ведущего международного банка".

[ + – ] Яхта Axioma Дмитрия Пумпянского Фото: Yacht Charter Fleet

Судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов Pyrene investments. Однако сама яхта весьма примечательна. Это самый известный (и дорогой) проект турецкой верфи Dunya Yachts из Стамбула. Ее стоимость – около 70 миллионов долларов. Изначально проект назывался Red Square (Красная площадь). За ее роскошный интерьер отвечал знаменитый Альберто Пинто, а за внешний вид – Дайана Скотт из Sterling Scott.

В описании яхты сказано, что на борту был создан стиль "пляжного домика", здесь использовались светлое дерево, натуральные ткани и кожа. Внизу располагался бар, на палубе – зона для барбекю, а также тут имеются сауна, 3D-кинотеатр, 6 кают для 12 гостей и целый набор "игрушек" вроде надувной горки и гидромотоциклов. Комфорт гостей обеспечивали 20 членов команды.

[ + – ] Яхта Дмитрия Пумпянского Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитрия Пумпянского Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитрия Пумпянского Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитрия Пумпянского Axioma Фото: Yacht Charter Fleet

Примечательно, но яхта была доступна для чартера. Зимой ее предлагалось арендовать за 295 тысяч евро в неделю для вояжа по Карибам, а уже этим летом ее можно было взять в аренду за 450 тысяч евро в неделю для круиза по Средиземному морю. Не исключено, что яхта была арендована и именно это опрометчиво пришвартовалась в Гибралтаре.

Кто такой Дмитрий Пумпянский

Пумпянский родился в Улан-Удэ, занимался металлургией и имеет звание "Почетного металлурга РФ". В 1999 году избран председателем совета директоров "Синарского трубного завода", с 2005 года занимал пост председателя совета директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК). В начале 2022 года его состояние оценивалось в один миллиард долларов.

После вторжения ВС РФ в Украину, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр попали под санкции ЕС и Великобритании. Дмитрий вышел из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, в которой ему через TMK Steel Holding Limited принадлежало 90,6% акций. Также они покинули свои посты в компании и банке "Синара".

[ + – ] Александр Пумпянский - сын олигарха Дмитрия Пумпянского Фото: КоммерсантЪ

Напомним, Гибралтар, где была задержана яхта Пумпянского, — это заморская территория Великобритании, которая граничит с Испанией и занимает небольшой участок в 16 кв. км на юге Пиренейского полуострова. Местоположение позволяет контролировать Гибралтарский пролив.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие яхты российских миллиардеров, попавших под санкции, уже были арестованы. Впрочем, некоторые из них успели спрятать свои "игрушки" в странах, которые не наложили санкции: на Мальдивах и в Турции, как Роман Абрамович.