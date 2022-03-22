Яхту російського мільярдера Пумп'янського за 70 мільйонів доларів було затримано в Гібралтарі

Яхта Axioma ходить під прапором Мальти і була побудована на турецькій верфі Dunya Yachts.

Розкішну супер'яхту Axioma з блакитним корпусом, яка належить російському олігарху Дмитру Пумп'янському, було затримано в британському Гібралтарі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву місцевого уряду.

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Верховний суд Гібралтару підтвердив, що яхта має бути заарештована на вимогу "провідного міжнародного банку".

[ + – ] Яхта Axioma Дмитра Пумп'янського Фото: Yacht Charter Fleet

Судно належить холдинговій компанії Британських Віргінських островів Pyrene investments. Проте сама яхта дуже примітна. Це найвідоміший (і найдорожчий) проєкт турецької верфі Dunya Yachts зі Стамбула. Її вартість – близько 70 мільйонів доларів. Спочатку проєкт називався Red Square (Червона площа). За її розкішний інтер'єр відповідав знаменитий Альберто Пінто, а за зовнішній вигляд – Даяна Скотт із Sterling Scott.

В описі яхти сказано, що на борту було створено стиль "пляжного будиночка", тут використовувалися світле дерево, натуральні тканини та шкіра. Внизу розташовувався бар, на палубі – зона для барбекю, а також є сауна, 3D-кінотеатр, 6 кают для 12 гостей і цілий набір "іграшок" на кшталт надувної гірки і гідромотоциклів. Комфорт гостей забезпечували 20 членів команди.

[ + – ] Яхта Дмитра Пумп'янського Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитра Пумп'янського Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитра Пумп'янського Axioma Фото: Yacht Charter Fleet [ + – ] Яхта Дмитра Пумп'янського Axioma Фото: Yacht Charter Fleet

Примітно, але яхта була доступна чартеру. Взимку її пропонувалося орендувати за 295 тисяч євро на тиждень для вояжу Карибами, а вже цього літа її можна було взяти в оренду за 450 тисяч євро на тиждень для круїзу Середземним морем. Не виключено, що яхта була орендована, і саме це необачно пришвартувалася в Гібралтарі.

Хто такий Дмитро Пумп'янський

Пумп'янський народився в Улан-Уде, займався металургією та має звання "Почесного металурга РФ". У 1999 році обраний головою ради директорів "Синарського трубного заводу", з 2005 року обіймав посаду голови ради директорів "Трубної металургійної компанії" (ТМК). На початку 2022 року його статки оцінювалися в один мільярд доларів.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну Дмитро Пумп'янський та його син Олександр потрапили під санкції ЄС та Великобританії. Дмитро вийшов із числа бенефіціарів та ради директорів ТМК, у якій йому через TMK Steel Holding Limited належало 90,6% акцій. Також вони залишили свої посади в компанії та банку "Синара".

[ + – ] Олександр Пумп'янський – син олігарха Дмитра Пумп'янського Фото: КоммерсантЪ

Нагадаємо, Гібралтар, де було затримано яхту Пумп'янського, — це заморська територія Великобританії, яка межує з Іспанією і займає невелику ділянку 16 кв. км на півдні Піренейського півострова. Розташування дозволяє контролювати Гібралтарську протоку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які яхти російських мільярдерів, що потрапили під санкції, вже було заарештовано. Втім, деякі з них встигли сховати свої "іграшки" у країнах, які не наклали санкції: на Мальдівах та в Туреччині, як Роман Абрамович.