"Ніби уві сні": чоловік одружився через 4 години після знайомства та втратив усі заощадження

40-річний китаєць Хуан Чжунчен одружився з жінкою через чотири години після побачення з нею, яке відбулось наосліп.

А ще через місяць Хуан втратив свої накопичення у розмірі понад 34 000 доларів США, пише SCMP.

Побачення наосліп відбулося 21 серпня. Чоловік стверджує, що дорогою до місця зустрічі побачив вісім свах, які в один голос рекомендували йому одну й ту ж жінку, яка працювала у місцевому салоні краси.

За словами Хуана, все розвивалося блискавично. Після короткого знайомства жінка наполягла на тому, щоб вони одразу оформили шлюб, тому близько 17:00 того ж дня пара вирушила до реєстраційного центру.

"Все сталося настільки швидко, що я був ніби уві сні. Я навіть сказав їй: "Сьогоднішній день схожий на сон", — розповів Хуан.

Першу шлюбну ніч молодята провели у готелі. Цієї ж ночі відбулась й остання близькість у їхньому шлюбі. Після цього, каже Хуан, жінка навіть не дозволяла йому обійняти її.

Незабаром дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до іншої провінції та почала регулярно просити гроші. Вона зверталася до нього з проханнями "позичити" кошти на різні потреби: святкування китайського Дня закоханих, купівлю речей чи оплату витрат для своєї доньки.

Часто жінка взагалі не відповідала на його повідомлення, але коли відповідала — мова щоразу йшла про гроші.

6 вересня вона заявила, що її доньці необхідний комп’ютер. Хуан переказав їй 320 доларів. Чоловік стверджує, що за менш ніж місяць його дружина повністю витратила всі його накопичення.

"Ми познайомилися 21 серпня, а вже 8 вересня всі мої заощадження були вичерпані", — заявив Хуан.

Автори статті наголосили, що історія Хуана стала черговим нагадуванням про те, наскільки небезпечними можуть бути імпульсивні рішення, особливо коли вони стосуються шлюбу та фінансів.

