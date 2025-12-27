Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Проблема не в людях": на свадьбу к украинке не пришло 60 человек (фото)

Ирина Шуката, Прага
Ирина Шуката рассказала о своей свадьбе | Фото: TikTok

Украинка Ирина Шуката, которая сейчас живет и работает в столице Чехии — Праге, рассказала о неприятной истории в своей жизни. На свадьбу женщины не пришло почти половина приглашенных гостей.

Уроженка Львовской области, которая называет себя "проводницей для женщин", пожаловалась на равнодушие ближайшего окружения. Ирина сильно разочаровалась в родственниках, которые тепло ее принимали за столом, но потом не пришли на праздник, оставив невесту в убытках. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Гости не пришли

"К нам на свадьбу с мужем не пришло 60 человек. Возможно, 62. Я уже точно не помню, но эту цифру 60 помню очень так... Большинство со стороны моей мамы, что я и говорила еще перед тем, как мы звали на свадьбу, что они не придут", — рассказывает женщина.

Она рассказала, что к каждой семье они приезжали, кланялись, приглашали. Их угощали, но заранее так и не сообщили, что не собираются приходить на праздник.

Відео дня

Всем кланялись

"Мы приглашали на свадьбу полгода перед тем. Ездили на машине с мамой и папой по некоторым родственникам. Они нас гостеприимно принимали. Говорили: "Пусть Бог благословит"... Они нас гостеприимно принимали. Они сидели с нами за столом, смотрели нам в глаза", — добавляет она со слезами на глазах.

Ирина Шуката, Прага
Ирина Шуката с мужем
Фото: TikTok

Ирина отметила, что проблема не в том, что никто не пришел. Просто нужно было заранее сообщить об этом, чтобы семья не тратилась на место в ресторане, а это деньги.

"Сообщали о том, что не придут даже за неделю до свадьбы. Мы приехали в Украину во вторник, свадьба была в субботу... Во вторник нам кое-кто сказал, что не придет, потом в среду. В четверг я иду говорить точно, какое будет количество людей, и мы насчитали, что будет на 60 человек меньше", — добавляет она, а это минимум, на который ресторан соглашается делать свадьбу.

Ирина Шуката с мужем
Ирина обиделась на родственников, которые не предупредили заранее, что не придут на свадьбу
Фото: TikTok

Им сказали, что сумму нужно заплатить полностью, потому что ресторан был забронирован на два года вперед.

Зрители критикуют

Интересно, что многие зрители начали критиковать автора видео.

  • "Вы при себе? Заказывать ресторан за два года. Да, за два года многие даже забыли за ту свадьбу";
  • "Приглашали зимой, а свадьба была осенью? Да родственники уже забыли".

"У них было приглашение с датой, мы были заграницей и сами неделю перед свадьбой приехали!" — ответила на последний комментарий Шуката.

  • "Возможно, проблема не в тех людях, которые не пришли, а в вас?";
  • "Зачем столько людей? Должны быть только самые близкие родственники и друзья".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко торжественно отпраздновали свою свадьбу, но поклонники обратили внимание на одну деталь — актриса Франсия Райса на событии не появилась. Бывшая близкая подруга звезды, которая отдала ей свою почку, рассказала, действительно ли между ними "пробежала черная кошка".
  • Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписалась с певцом-пропагандистом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в оккупированном Донецке. И хоть росСМИ назвали свадьбу "скромной", оказалось, что на наряды из страны НАТО парочка потратила почти две тысячи евро.

В подростковом возрасте, когда все друзья начинали встречаться с кем-то, 45-летняя Сара Джонс-Грин приняла смелое решение дождаться достойного мужчины. Когда она наконец встретила свою вторую половинку, оказалось, что испытания только начинаются.