"Проблема не в людях": на свадьбу к украинке не пришло 60 человек (фото)

Украинка Ирина Шуката, которая сейчас живет и работает в столице Чехии — Праге, рассказала о неприятной истории в своей жизни. На свадьбу женщины не пришло почти половина приглашенных гостей.

Уроженка Львовской области, которая называет себя "проводницей для женщин", пожаловалась на равнодушие ближайшего окружения. Ирина сильно разочаровалась в родственниках, которые тепло ее принимали за столом, но потом не пришли на праздник, оставив невесту в убытках. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Гости не пришли

"К нам на свадьбу с мужем не пришло 60 человек. Возможно, 62. Я уже точно не помню, но эту цифру 60 помню очень так... Большинство со стороны моей мамы, что я и говорила еще перед тем, как мы звали на свадьбу, что они не придут", — рассказывает женщина.

Она рассказала, что к каждой семье они приезжали, кланялись, приглашали. Их угощали, но заранее так и не сообщили, что не собираются приходить на праздник.

Всем кланялись

"Мы приглашали на свадьбу полгода перед тем. Ездили на машине с мамой и папой по некоторым родственникам. Они нас гостеприимно принимали. Говорили: "Пусть Бог благословит"... Они нас гостеприимно принимали. Они сидели с нами за столом, смотрели нам в глаза", — добавляет она со слезами на глазах.

Ирина Шуката с мужем Фото: TikTok

Ирина отметила, что проблема не в том, что никто не пришел. Просто нужно было заранее сообщить об этом, чтобы семья не тратилась на место в ресторане, а это деньги.

"Сообщали о том, что не придут даже за неделю до свадьбы. Мы приехали в Украину во вторник, свадьба была в субботу... Во вторник нам кое-кто сказал, что не придет, потом в среду. В четверг я иду говорить точно, какое будет количество людей, и мы насчитали, что будет на 60 человек меньше", — добавляет она, а это минимум, на который ресторан соглашается делать свадьбу.

Ирина обиделась на родственников, которые не предупредили заранее, что не придут на свадьбу Фото: TikTok

Им сказали, что сумму нужно заплатить полностью, потому что ресторан был забронирован на два года вперед.

Зрители критикуют

Интересно, что многие зрители начали критиковать автора видео.

"Вы при себе? Заказывать ресторан за два года. Да, за два года многие даже забыли за ту свадьбу";

"Приглашали зимой, а свадьба была осенью? Да родственники уже забыли".

"У них было приглашение с датой, мы были заграницей и сами неделю перед свадьбой приехали!" — ответила на последний комментарий Шуката.

"Возможно, проблема не в тех людях, которые не пришли, а в вас?";

"Зачем столько людей? Должны быть только самые близкие родственники и друзья".

