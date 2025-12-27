"Проблема не в людях": на весілля до українки не прийшло 60 чоловік (фото)
Українка Ірина Шуката, яка зараз живе та працює у столиці Чехії – Празі, розповіла про неприємну історію в своєму житті. На весілля жінки не прийшло майже половина запрошених гостей.
Уродженка Львівської області, яка називає себе "провідницею для жінок", поскаржилась на байдужість найближчого оточення. Ірина сильно розчарувалась у родичах, які тепло її приймали за столом, але потім не прийшли на свято, залишивши наречену в збитках. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.
Гості не прийшли
"До нас на весілля з чоловіком не прийшло 60 чоловік. Можливо, 62. Я вже точно не пам’ятаю, але цю цифру 60 пам’ятаю дуже так… Більшість зі сторони моєї мами, що я і говорила ще перед тим, як ми кликали на весілля, що вони не прийдуть", — розповідає жінка.
Вона розповіла, що до кожної родини вони приїжджали, кланялися, запрошували. Їх пригощали, але заздалегідь так і не повідомили, що не збираються приходити на свято.
Усім кланялись
"Ми запрошували на весілля пів року перед тим. Їздили на машині з мамою і татом по деяких родичах. Вони нас гостили. Казали: "Хай Бог благословить"… Вони нас гостили. Вони сиділи з нами за столом, дивилися нам в очі", — додає вона зі сльозами на очах.
Ірина зауважила, що проблема не в тому, що ніхто не прийшов. Просто потрібно було завчасно повідомити про це, аби родина не витрачалась на місце в ресторані, а це гроші.
"Повідомляли про те, що не прийдуть навіть за тиждень до весілля. Ми приїхали в Україну у вівторок, весілля було в суботу… У вівторок нам дехто сказав, що не прийде, потім у середу. В четвер я йду говорити точно, яка буде кількість людей, і ми нарахували, що буде на 60 чоловік менше", — додає вона, а це мінімум, на який ресторан погоджується робити весілля.
Їм сказали, що суму потрібно заплатити повністю, бо ресторан був заброньований зі два роки наперед.
Глядачі критикують
Цікаво, що чимало глядачів почали критикувати авторку відео.
- "Ви при собі? Замовляти ресторан за два роки. Да, за два роки багато хто навіть забув за те весілля";
- "Запрошували зимою, а весілля було восени? Та родичі вже забули".
"У них було запрошення з датою, ми були закордоном і самі тиждень перед весіллям приїхали!" — відповіла на останній коментар Шуката.
- "Можливо, проблема не в тих людях, що не прийшли, а у вас?";
- "Навіщо стільки людей? Повинні бути тільки найближчі родичі та друзі".
