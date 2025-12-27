"Проблема не в людях": на весілля до українки не прийшло 60 чоловік (фото)

Українка Ірина Шуката, яка зараз живе та працює у столиці Чехії – Празі, розповіла про неприємну історію в своєму житті. На весілля жінки не прийшло майже половина запрошених гостей.

Уродженка Львівської області, яка називає себе "провідницею для жінок", поскаржилась на байдужість найближчого оточення. Ірина сильно розчарувалась у родичах, які тепло її приймали за столом, але потім не прийшли на свято, залишивши наречену в збитках. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Гості не прийшли

"До нас на весілля з чоловіком не прийшло 60 чоловік. Можливо, 62. Я вже точно не пам’ятаю, але цю цифру 60 пам’ятаю дуже так… Більшість зі сторони моєї мами, що я і говорила ще перед тим, як ми кликали на весілля, що вони не прийдуть", — розповідає жінка.

Вона розповіла, що до кожної родини вони приїжджали, кланялися, запрошували. Їх пригощали, але заздалегідь так і не повідомили, що не збираються приходити на свято.

Усім кланялись

"Ми запрошували на весілля пів року перед тим. Їздили на машині з мамою і татом по деяких родичах. Вони нас гостили. Казали: "Хай Бог благословить"… Вони нас гостили. Вони сиділи з нами за столом, дивилися нам в очі", — додає вона зі сльозами на очах.

Ірина Шуката з чоловіком Фото: TikTok

Ірина зауважила, що проблема не в тому, що ніхто не прийшов. Просто потрібно було завчасно повідомити про це, аби родина не витрачалась на місце в ресторані, а це гроші.

"Повідомляли про те, що не прийдуть навіть за тиждень до весілля. Ми приїхали в Україну у вівторок, весілля було в суботу… У вівторок нам дехто сказав, що не прийде, потім у середу. В четвер я йду говорити точно, яка буде кількість людей, і ми нарахували, що буде на 60 чоловік менше", — додає вона, а це мінімум, на який ресторан погоджується робити весілля.

Ірина образилась на родичів, які не попередили завчасно, що не прийдуть на весілля Фото: TikTok

Їм сказали, що суму потрібно заплатити повністю, бо ресторан був заброньований зі два роки наперед.

Глядачі критикують

Цікаво, що чимало глядачів почали критикувати авторку відео.

"Ви при собі? Замовляти ресторан за два роки. Да, за два роки багато хто навіть забув за те весілля";

"Запрошували зимою, а весілля було восени? Та родичі вже забули".

"У них було запрошення з датою, ми були закордоном і самі тиждень перед весіллям приїхали!" — відповіла на останній коментар Шуката.

"Можливо, проблема не в тих людях, що не прийшли, а у вас?";

"Навіщо стільки людей? Повинні бути тільки найближчі родичі та друзі".

