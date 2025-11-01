"Чекала 44 роки на першу шлюбну ніч, а залишилась в сльозах — я досі незаймана"

У підлітковому віці, коли всі друзі починали зустрічатись з кимось, 45-річна Сара Джонс-Грін прийняла сміливе рішення дочекатися достойного чоловіка. Коли вона нарешті зустріла свою другу половинку, виявилось, що випробування тільки починаються.

У першу шлюбну ніч Сара та її наречений Мартін, якому 45 років, зрозуміли, що через рідкісне захворювання близькість між ними неможлива. Сара, професійна актриса, яка наразі працює в маркетингу, збирає гроші на операцію, щоб виправити проблему, і створити з Мартіном сім'ю. Про історію жінки пише британський таблоїд The Sun.

"Я чекала все своє життя, щоб зайнятися коханням. Очевидно, це дуже ускладнювало стосунки з чоловіками. Коли зустріла Мартіна, то просто відчула, що він той єдиний", — зізнається Сара.

Коли Сара зустріла Мартіна, то відчула, що він той єдиний Фото: Focus Features

Її партнер погодився почекати до весілля, щоб між ними відбулась близькість, то коли настав той самий день, пара "просто не змогло цього зробити".

"Це було прикро, та Мартін і я стали ближчими, ніж будь-коли. Ми не можемо дочекатися, щоб сповна реалізувати наше кохання", — коментує свої стосунки жінка з Хартфордширу.

Виховання Сари

Сара — християнка, яка виросла в релігійній родині. Її мати, Памела, зізналася, що також чекала до шлюбу, перш ніж повністю віддатися коханню.

"Частково на моє рішення вплинули моя родина та переконання. Але в основному це було особисте рішення. Мені не подобалися випадкові романи й одноразові інтрижки. Я точно не хотіла бути самотньою матір'ю, яка самотужки виховує дитину", — додає британка.

Вона не приховує, що у її матері була аналогічна проблема, яку та вирішували шляхом операції.

Травми минулого

Окрім того, жінка пережила насильство від друга сім'ї. Той чоловік уже помер, але шрами минулого досі не дають їй спокою.

"Я ставилася до стосунків з обережністю, бо знаю, що не всім можна довіряти. Моя травма, а також християнська віра і власні погляди ще більше зміцнили рішення чекати з близькістю до шлюбу", — пояснює Джонс-Грін.

Сара не приховує, що у її матері була аналогічна проблема, яку та вирішували шляхом операції Фото: Focus Features

Наразі жінка прагне позбутися проблеми, аби жити повноцінно.

"Це не серйозна операція, але я хвилююся і просто хочу покінчити з цим. Мартін — чоловік моєї мрії, і я відчуваю себе дуже щасливою, що можу пройти цей шлях разом з ним", — підсумувала британка.

