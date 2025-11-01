"Ждала 44 года на первую брачную ночь, а осталась в слезах — я до сих пор девственница"
В подростковом возрасте, когда все друзья начинали встречаться с кем-то, 45-летняя Сара Джонс-Грин приняла смелое решение дождаться достойного мужчины. Когда она наконец встретила свою вторую половинку, оказалось, что испытания только начинаются.
В первую брачную ночь Сара и ее жених Мартин, которому 45 лет, поняли, что из-за редкого заболевания близость между ними невозможна. Сара, профессиональная актриса, которая сейчас работает в маркетинге, собирает деньги на операцию, чтобы исправить проблему, и создать с Мартином семью. Об истории женщины пишет британский таблоид The Sun.
"Я ждала всю свою жизнь, чтобы заняться любовью. Очевидно, это очень усложняло отношения с мужчинами. Когда встретила Мартина, то просто почувствовала, что он тот единственный", — признается Сара.
Ее партнер согласился подождать до свадьбы, чтобы между ними состоялась близость, но когда наступил тот самый день, пара "просто не смогла этого сделать".
"Это было обидно, но Мартин и я стали ближе, чем когда-либо. Мы не можем дождаться, чтобы сполна реализовать нашу любовь", — комментирует свои отношения женщина из Хартфордшира.
Воспитание Сары
Сара — христианка, которая выросла в религиозной семье. Ее мать, Памела, призналась, что также ждала до брака, прежде чем полностью отдаться любви.
"Частично на мое решение повлияли моя семья и убеждения. Но в основном это было личное решение. Мне не нравились случайные романы и одноразовые интрижки. Я точно не хотела быть одинокой матерью, которая в одиночку воспитывает ребенка", — добавляет британка.
Она не скрывает, что у ее матери была аналогичная проблема, которую и решали путем операции.
Травмы прошлого
Кроме того, женщина пережила насилие от друга семьи. Тот мужчина уже умер, но шрамы прошлого до сих пор не дают ей покоя.
"Я относилась к отношениям с осторожностью, потому что знаю, что не всем можно доверять. Моя травма, а также христианская вера и собственные взгляды еще больше укрепили решение ждать с близостью к браку", — объясняет Джонс-Грин.
Сейчас женщина стремится избавиться от проблемы, чтобы жить полноценно.
"Это не серьезная операция, но я волнуюсь и просто хочу покончить с этим. Мартин — муж моей мечты, и я чувствую себя очень счастливой, что могу пройти этот путь вместе с ним", — подытожила британка.
