"Период принцессы": 26-летняя девушка рассказала, как это — быть невестой миллионера

26-летняя киприотка Вильма Ларссон поделилась откровенными подробностями жизни с миллионером. Еще в 16 лет Вильма была уверена: она станет трофейной женой. Сегодня, спустя десять лет, она помолвлена с миллионером, который полностью обеспечивает ее жизнь — от счетов до роскошных мелочей.

В TikTok девушка рассказала, как выглядит ее "период принцессы" и что значит быть с богатым мужчиной. По ее словам, труднее всего было принять, что партнер не всегда будет ставить ее на первое место, пишет The Sun.

Как это — быть невестой миллионера

"Его приоритет всегда — работа, зарабатывание денег. Но именно это позволяет ему баловать тебя так, как было бы невозможно, если бы ты была его главным фокусом", — признается Вильма.

Она также рассказала об осуждении и мнениях других людей, сопровождающих отношения с миллионером:

"У людей всегда будут мысли, которых они не должны иметь. Но я научилась: не имеет значения, что ты делаешь в жизни. Если тебе что-то нравится, люди все равно найдут способ унизить".

Жизнь с миллионером Фото: Instagram

Какую женщину ищут богатые мужчины

Вильма отмечает, что богатые мужчины ищут рядом с собой женщину с "женственной энергией", а не конкурентку:

"Они хотят видеть возле себя женственную партнершу — не соперницу. Это не значит, что ты не можешь иметь собственные мечты или цели. Но он работает так сильно, что тебе этого делать не нужно — и в этом смысл".

В то же время только внешность не гарантирует стабильности:

"Ты станешь заменимой, если не приносишь ему ценности. Речь идет не о приготовлении еды или уборке. Просто красота сама по себе не удерживает его — он всегда может найти другую красивую девушку".

По ее словам, настоящую уникальность создают энергия, спокойствие, поддержка и преданность:

"Быть с богатым мужчиной — это не только о деньгах, а о понимании динамики отношений. Как только ты это поймешь, стиль жизни того стоит".

Вильма также отметила, что важно думать о собственном будущем:

"Главное — иметь план на пенсию. Если не работаешь, пенсии не будет".

По словам Вильмы, богатый мужчина не всегда будет ставить женщину в приоритет Фото: Instagram

Реакции людей

Видео, опубликованное под ником @vilmalrsson, набрало более 27 тысяч просмотров и десятки комментариев. Некоторые зрители поделились собственным опытом:

"Как богатый человек, моя семья — приоритет №1. Никто, чье мнение важно, не осудит".

"Он будет занят! Мой парень очень занят, и его время действительно ценно".

"Тебе только половина моего возраста, но ты настоящее вдохновение!"

