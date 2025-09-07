Девушка, которая стала миллионершей в 27 лет, развеяла основные мифы о деньгах

Вивиан Ту, бывший трейдер с Уолл-стрит, заработала свой первый миллион до 27 лет. Она рассказала о распространенных советах относительно денег, которые "должны умереть, потому что они нас разоряют".

По словам Вивиан, сейчас дела совсем другие (и гораздо хуже), чем были раньше. Типичная "денежная мудрость" просто не применяется. Об этом пишет CNBC.

1. Просто смените работу, чтобы зарабатывать больше денег.

Это гораздо легче сказать, чем сделать.

Если человек вырос в рабочей семье и после школы переехал в город среднего размера, чтобы работать на заводе, его путь будет сложным или невозможным, скажем, к работе в Google.

Они не знают никого, кто занимается компьютерным программированием. Они не живут рядом с компанией, где они могли бы пройти стажировку.

Сменить работу бывает сложно Фото: Unsplash

2. Просто найдите более дешевое жилье.

Во-первых: какое более дешевое место? Цены на жилье значительно выросли. Даже если вы арендуете жилье, более высокие общие цены для арендодателей означают более высокие арендные платежи для вас.

Но самое главное то, что владение жильем уже давно является основой накопления богатства среднего класса, самой дорогой инвестицией, которую делает человек, и той, на которую он рассчитывает для обеспечения стабильности на пенсии.

Кроме того, смена места и с кем мы живем связана с эмоциональным и физическим компромиссом, на который иногда мы просто не готовы идти.

3. Просто тратьте меньше на латте и тосты с авокадо.

Краткосрочные небольшие расходы не мешают нам достигать наших целей так, как большинство финансовых гуру хотят, чтобы вы думали.

Вы можете подумать о покупке дома или погашении студенческих займов и сказать: "К черту, я все равно никогда не смогу себе позволить все это, поэтому я хотя бы время от времени куплю себе хороший бранч", что является довольно дельным ответом.

Но причина, по которой так много расходов в наши дни кажутся гораздо более недостижимыми, чем нас учили, заключается в том, что они являются таковыми благодаря инфляции.

Проблема возникает, когда инфляция выходит из-под контроля — когда средние цены растут быстрее, чем растет средняя заработная плата. Экономисты обычно считают темп около 2% в год "здоровым" и свидетельствует об экономике, которая стабильно растет.

Средние цены растут быстрее, чем растет средняя заработная плата Фото: Pixels

4. Просто расслабьтесь. Деньги все равно не купят счастье.

Еще в 2010 году одно исследование пришло к выводу, что счастье людей растет в ногу с их доходом, но только примерно до 75 000 долларов в год. После этого оно выровнялось.

По сути, это означало, что деньги могут купить счастье, поскольку они обеспечивают предметы первой необходимости и стабильность.

К тому же, это нормально испытывать немного страха и неуверенности, и это нормально хотеть иметь деньги.

