"Это безумие": женщина променяла дорогую квартиру на фургон (фото)

Женщина, которая покинула свою дорогую квартиру, чтобы жить в фургоне, а затем на яхте, рассказала, насколько финансово теперь свободна. Она не платит за аренду и имеет кучу остатков налички.

Related video

44-летняя Кристин Хейнс приняла смелое решение оставить свою старую жизнь позади, потеряв работу, которой посвятила 15 лет, еще в 2016 году. Она работала радиожурналисткой, но после массовых увольнений, которые оставили ее без работы, она решила отказаться от своей квартиры стоимостью 1485 фунтов стерлингов в месяц (более 82 тысяч грн). Об этом пишет The Sun.

Жили в фургоне и купили яхту

Кристин из Орегона, США, и ее партнер Том Поллинг сначала жили в фургоне, прежде чем купить яхту, а теперь имеют два "жилья".

Сейчас пара постоянно путешествует по США и Мексике, и рассказала, что благодаря своему нетрадиционному образу жизни им удалось избавиться от долгов и экономить на пенсию.

"Жизнь коротка, и на природе так много всего можно исследовать, этот образ жизни дает много свободы и гибкости", — говорит Кристин.

Женщине не нужно ходить на работу с девяти до пяти, поэтому она пользуется преимуществами удаленной работы и не имеет огромной арендной платы.

Кристин Хейнс Фото: The Sun

"Теперь я собираю деньги на пенсию и имею эту финансовую свободу", — сказала женщина.

Кристин добавила, что ее новая жизнь — это "мирное существование", поскольку ей больше не нужно беспокоиться о постоянном зарабатывании денег.

Американка призналась, что идея переехать была от ее возлюбленного, поскольку аренда квартиры "такая дорогая".

"Сначала я думала, что это безумие, и я ни за что не откажусь от квартиры", — вспоминает бывшая журналистка.

Кристин Хейнс с партнером Фото: The Sun

Свобода кочевой жизни

Почти каждый вечер они ходили в кемпинг. А через некоторое время женщина приняла эту идею и в 2018 году купила свой первый кемпер — Chevy Astro. В 2021 году пара перешла на фургон Sprinter, в котором они сейчас живут в течение летних месяцев, путешествуя по США.

Зимой они живут на яхте, которую они отремонтировали и которая пришвартована в Мексике.

Несмотря на то, что сначала по финансовым причинам Кристин переехала в фургон, она призналась, что теперь полюбила спокойствие и свободу кочевой жизни.

В 2021 году пара перешла на фургон Sprinter Фото: The Sun

"Вы едете вдали от толпы, пробок, движения и можете просто быть в этих прекрасных местах", — говорит Кристин.

Когда пара купила свой первый фургон, он был "абсолютно пустым" и "из голого металла", но с годами влюбленные превратили его в уютный дом.

В передвижном доме есть кровать, морозильная камера, портативная плита и поверхность для приготовления пищи. Они могут ежедневно принимать душ, не волнуясь, что вода закончится.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 50-летняя женщина переселилась на корабль, который три с половиной года будет путешествовать по миру.