"Це божевілля": жінка проміняла дорогу квартиру на фургон (фото)

Жінка, яка покинула свою дорогу квартиру, щоб жити у фургоні, а потім на яхті, розповіла, наскільки фінансово тепер вільна. Вона не платить за оренду та має купу залишків готівки.

44-річна Крістін Хейнс прийняла сміливе рішення залишити своє старе життя позаду, втративши роботу, якій присвятила 15 років, ще у 2016 році. Вона працювала радіожурналісткою, але після масових звільнень, які залишили її без роботи, вона вирішила відмовитися від своєї квартири вартістю 1485 фунтів стерлінгів на місяць (понад 82 тисячі грн). Про це пише The Sun.

Жили у фургоні та купили яхту

Крістін з Орегону, США, та її партнер Том Поллінг спочатку жили у фургоні, перш ніж купити яхту, а тепер мають два "житла".

Наразі пара постійно подорожує по США та Мексиці, і розповіла, що завдяки своєму нетрадиційному способу життя їм вдалося позбутися боргів та заощаджувати на пенсію.

"Життя коротке, і на природі так багато всього можна досліджувати, цей спосіб життя дає багато свободи та гнучкості", — каже Крістін.

Жінці не потрібно ходити на роботу з дев'ятої до п'ятої, тому вона користуєся перевагами віддаленої роботи і не має величезної орендної плати.

Крістін Хейнс Фото: The Sun

"Тепер я збираю гроші на пенсію та маю цю фінансову свободу", — сказала жінка.

Крістін додала, що її нове життя — це "мирне існування", оскільки їй більше не потрібно турбуватися про постійне заробляння грошей.

Американка зізналася, що ідея переїхати була від її коханого, оскільки оренда квартири "така дорога".

"Спочатку я думала, що це божевілля, і я нізащо не відмовлюся від квартири", — пригадує колишня журналістка.

Крістін Хейнс з партнером Фото: The Sun

Свобода кочового життя

Майже щовечора вони ходили в кемпінг. А через деякий час жінка прийняла цю ідею і у 2018 році купила свій перший кемпер — Chevy Astro. У 2021 році пара перейшла на фургон Sprinter, у якому вони зараз живуть протягом літніх місяців, подорожуючи по США.

Взимку вони живуть на яхті, яку вони відремонтували і яка пришвартована у Мексиці.

Попри те, що спочатку з фінансових причин Крістін переїхала у фургон, вона зізналася, що тепер полюбила спокій і свободу кочового життя.

У 2021 році пара перейшла на фургон Sprinter Фото: The Sun

"Ви їдете далеко від натовпу, заторів, руху і можете просто бути в цих прекрасних місцях", — каже Крістін.

Коли пара купила свій перший фургон, він був "абсолютно порожнім" і "з голого металу", але з роками закохані перетворили його на затишний дім.

У пересувному помешканні є ліжко, морозильна камера, портативна плита та поверхня для приготування їжі. Вони можуть щодня приймати душ, не хвилюючись, що вода закінчиться.

