Дівчина, яка стала мільйонеркою у 27 років, розвіяла основні міфи про гроші

Вівіан Ту, колишня трейдерка з Волл-стріт, заробила свій перший мільйон до 27 років. Вона розповіла про поширені поради щодо грошей, які "мають померти, бо вони нас розорюють".

За словами Вівіан, зараз справи зовсім інші (і набагато гірші), ніж були раніше. Типова "грошова мудрість" просто не застосовується. Про це пише CNBC.

1. Просто змініть роботу, щоб заробляти більше грошей.

Це набагато легше сказати, ніж зробити.

Якщо людина виросла в робітничій родині і після школи переїхала до міста середнього розміру, щоб працювати на заводі, її шлях буде складним або неможливим, скажімо, до роботи в Google.

Вони не знають нікого, хто займається комп'ютерним програмуванням. Вони не живуть поруч з компанією, де вони могли б пройти стажування.

2. Просто знайдіть дешевше житло.

По-перше: яке дешевше місце? Ціни на житло значно зросли. Навіть якщо ви орендуєте житло, вищі загальні ціни для орендодавців означають вищі орендні платежі для вас.

Але найголовніше те, що володіння житлом вже давно є основою накопичення багатства середнього класу, найдорожчою інвестицією, яку робить людина, і тією, на яку вона розраховує для забезпечення стабільності на пенсії.

Крім того, зміна місця та з ким ми живемо пов'язана з емоційним та фізичним компромісом, на який іноді ми просто не готові йти.

3. Просто витрачайте менше на лате та тости з авокадо.

Короткострокові невеликі витрати не заважають нам досягати наших цілей так, як більшість фінансових гуру хочуть, щоб ви думали.

Ви можете подумати про купівлю будинку або погашення студентських позик і сказати: "До біса, я все одно ніколи не зможу собі дозволити все це, тому я хоча б час від часу куплю собі гарний бранч", що є досить слушною відповіддю.

Але причина, чому так багато витрат у наші дні здаються набагато більш недосяжними, ніж нас вчили, полягає в тому, що вони є такими завдяки інфляції.

Проблема виникає, коли інфляція виходить з-під контролю — коли середні ціни зростають швидше, ніж зростає середня заробітна плата. Економісти зазвичай вважають темп близько 2% на рік "здоровим" і свідчить про економіку, яка стабільно зростає.

4. Просто розслабтеся. Гроші все одно не куплять щастя.

Ще у 2010 році одне дослідження дійшло висновку, що щастя людей зростає в ногу з їхнім доходом, але лише приблизно до 75 000 доларів на рік. Після цього воно вирівнялося.

По суті, це означало, що гроші можуть купити щастя, оскільки вони забезпечують предмети першої необхідності та стабільність.

До того ж, це нормально відчувати трохи страху та невпевненості, і це нормально хотіти мати гроші.

