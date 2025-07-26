Где живут миллионеры в Дубае: основные локации и цены

Дубай — один из самых желанных городов мира, в котором можно работать без подоходного налога, а жить в роскоши, среди пейзажей, сочетающих хай-тек и первозданную природу

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По прогнозам аналитиков Henley & Partners, ожидается, что в этом году в Объединенные Арабские Эмираты переедут 9800 миллионеров, пишет ресурс What's On.

Издание предлагает своеобразный путеводитель по самым дорогим кварталам Дубая, где слова "роскошная жизнь" обретают новое значение.

Эмиратские холмы

Эмиратские холмы

Emirates Hills, которые также называют "Beverly Hills of Dubai", является закрытым поселением и одним из самых престижных мест для существования.

Здесь проживают одни из самых состоятельных жителей Дубая, от бизнес-магнатов до общественных деятелей. Все они живут в особняках, оформленных на заказ, и с современными, и с классическими архитектурными нотками. На этой территории есть свои элитные школы, частные клиники и шикарными рестораны.

Средняя цена аренды: 1,8 миллиона дирхам, то есть примерно 20,5 млн грн.

Средняя цена продажи: 49 миллионов дирхам, то есть примерно 557 млн грн.

Пляж Эмаар

Пляж Эмаар

Emaar Beachfront является одним из любимых мест Дубая для роскошной жизни. Частный поселок в островном стиле, расположенный между Палм-Джумейра и Дубай-Марина, сочетает в себе курортную атмосферу с удобством города, которое по ощущениям часто сравнивают с Майами-Бич.

Здесь для жителей есть специальные частные пляжи, бассейны на крышах с удивительным пейзажами, чистые светлые набережные, передовые тренажерные залы и лучшие фирменные магазины. Кроме того, в нескольких минутах находится пристань и главная дорога города — шоссе Шейха Зайда, поэтому добраться до поселка легче легкого.

Средняя цена аренды: 200 тысяч дирхам, то есть 2,3 млн грн.

Средняя цена продажи: 4,7 миллиона дирхам, то есть 53,4 млн грн.

Пальма Джумейра

Пальма Джумейра

Этот всемирно известный рукотворный остров, по форме напоминающий пальму и простирающийся в Персидский залив — один из самых знаковых адресов Дубая, символ роскоши, инноваций, и амбиций. Пальма Джумейра окружена пляжными виллами и высококлассными жилыми небоскребами с пентхаусами.

Помимо домов, The Palm представляет собой роскошную площадку с пятизвездочными курортами клубами, изысканными ресторанами и элитной розничной торговлей, предлагающую идеальное сочетание островного спокойствия и городской суматохи.

Средняя цена аренды: 210 тыс дирхам, то есть около 2,4 млн грн.

Средняя цена продажи: 4,6 млн дирхам, то есть примерно 52,2 млн грн.

Центр Дубая

Центр Дубая — самая знаковая точка города, динамичный хаб, где роскошная жизнь встречается со всемирно известными достопримечательностями. В нем расположены величественный Бурдж-Халифа, фонтан Дубая, массивный торговый центр Dubai Mall.

Жизнь здесь означает доступ в первый ряд ко всему, что может предложить Дубай: пятизвездочным отелям, лаунджам на крышах, ресторанам, отмеченным звездами Мишлен, дизайнерским бутикам и удобствам премиум-класса.

Благодаря сочетанию высококлассных квартир, ярких небоскребов и непревзойденному расположению центр Дубая является идеальным адресом для миллионеров, которые хотят быть в центре всего этого.

Средняя цена аренды: 165 тыс дирхам или же 1,9 млн грн

Средняя цена продажи: 3,1 млн дирхам, то есть 35,2 млн грн.

На пляже в Дубае Фото: Фото из соцсетей

Напомним, телеведущая и актриса Дарья Трегубова, оказавшись в Дубае, организовала себе интенсивную программу, чтобы познакомиться с городом и весело провести время.

Также Фокус писал, как 38-летний британец выиграл в лотерею 58 миллионов фунтов стерлингов и отправился в Дубай, пригласив с собой семерых друзей.