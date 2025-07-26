Де живуть мільйонери в Дубаї: основні локації та ціни

Дубай — одне з найбажаніших міст світу, в якому можна працювати без податку на прибуток, а жити в розкоші, серед пейзажів, що поєднують хай-тек і первозданну природу

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За прогнозами аналітиків Henley & Partners, очікується, що цього року в Об'єднані Арабські Емірати переїдуть 9800 мільйонерів, пише ресурс What's On.

Видання пропонує своєрідний путівник найдорожчими кварталами Дубая, де слова "розкішне життя" набувають нового значення.

Еміратські пагорби

Еміратські пагорби

Emirates Hills, які також називають "Beverly Hills of Dubai", є закритим поселенням і одним із найпрестижніших місць для існування.

Тут проживають одні з найзаможніших жителів Дубая, від бізнес-магнатів до громадських діячів. Усі вони живуть в особняках, оформлених на замовлення, і з сучасними, і з класичними архітектурними нотками. На цій території є свої елітні школи, приватні клініки та шикарні ресторани.

Середня ціна оренди: 1,8 мільйона дирхам, тобто приблизно 20,5 млн грн.

Середня ціна продажу: 49 мільйонів дирхам, тобто приблизно 557 млн грн.

Пляж Емаар

Пляж Емаар

Emaar Beachfront є одним з улюблених місць Дубая для розкішного життя. Приватне селище в острівному стилі, розташоване між Палм-Джумейра і Дубай-Марина, поєднує в собі курортну атмосферу зі зручністю міста, яке за відчуттями часто порівнюють з Маямі-Біч.

Тут для мешканців є спеціальні приватні пляжі, басейни на дахах з дивовижним краєвидами, чисті світлі набережні, передові тренажерні зали та найкращі фірмові магазини. Крім того, за кілька хвилин розташована пристань і головна дорога міста — шосе Шейха Зайда, тож дістатися до селища легше легкого.

Середня ціна оренди: 200 тисяч дирхам, тобто 2,3 млн грн.

Середня ціна продажу: 4,7 мільйона дирхам, тобто 53,4 млн грн.

Пальма Джумейра

Пальма Джумейра

Цей всесвітньо відомий рукотворний острів, що за формою нагадує пальму і тягнеться до Перської затоки, — одна з найзнаковіших адрес Дубая, символ розкоші, інновацій та амбіцій. Пальма Джумейра оточена пляжними віллами і висококласними житловими хмарочосами з пентхаусами.

Крім будинків, The Palm є розкішним майданчиком з п'ятизірковими курортами, клубами, вишуканими ресторанами та елітною роздрібною торгівлею, що пропонує ідеальне поєднання острівного спокою і міської метушні.

Середня ціна оренди: 210 тис дирхам, тобто близько 2,4 млн грн.

Середня ціна продажу: 4,6 млн дирхам, тобто приблизно 52,2 млн грн.

Центр Дубая

Центр Дубая — найзнаковіша точка міста, динамічний хаб, де розкішне життя зустрічається зі всесвітньо відомими пам'ятками. У ньому розташовані величний Бурдж-Халіфа, фонтан Дубая, масивний торговий центр Dubai Mall.

Життя тут означає доступ у перший ряд до всього, що може запропонувати Дубай: п'ятизіркових готелів, лаунжів на дахах, ресторанів, відзначених зірками Мішлен, дизайнерських бутіків і зручностей преміум-класу.

Завдяки поєднанню висококласних квартир, яскравих хмарочосів і неперевершеному розташуванню центр Дубая є ідеальною адресою для мільйонерів, які хочуть бути в центрі всього цього.

Середня ціна оренди: 165 тис дирхам або ж 1,9 млн грн

Середня ціна продажу: 3,1 млн дирхам, тобто 35,2 млн грн.

На пляжі в Дубаї Фото: Pinera

Нагадаємо, телеведуча й акторка Дар'я Трегубова, опинившись у Дубаї, організувала собі інтенсивну програму, щоб познайомитися з містом і весело провести час.

Також Фокус писав, як 38-річний британець виграв у лотерею 58 мільйонів фунтів стерлінгів і вирушив у Дубай, запросивши з собою сімох друзів.