Українська телеведуча похизувалась прольотом над Дубаєм на приватному літаку (фото)

Зірка екрану показала кадри відпочинку в одному з найдорожчих міст світу. Серед іншого знаменитість встигла оглянути місто з гелікоптера та помилуватися урбаністичними пейзажами, що відкриваються з хмарочосів.

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Дар’я Трегубова зізналась, що раніше завжди обирала зимовий період для подорожей, однак цього разу вирішила спробувати щось нове. У Дубаї акторка провела лише два дні, тому організувала собі інтенсивну програму, щоб познайомитись з містом та весело провести час.

"Ніколи не мріяла відвідати Дубай, але побачивши цей вид зі своєї тераси, зрозуміла, що помилялася", — поділилася враженнями телеведуча.

Дар"я Трегубова мулується краєвидами в Дубаї Фото: Instagram

Оренда гелікоптера в Дубаї

Щоб використати поїздку з користю, Трегубова орендувала гелікоптер для огляду міста з висоти пташиного польоту. Вона зазначила, що це було "найшвидше знайомство з містом" через досить обмежений час.

Дар"я Трегубова на гелікоптері Фото: Instagram

"Саме тут розпочала свою першу відпустку влітку (а не взимку, як завжди). І на цьому недовгому, але дуже потрібному, відпочинку планую вигулювати речі українських брендів", — додала вона.

Зірка підкреслила, що вкрай важливо підтримувати національних виробників навіть під час закордонного відпочинку, тому планує демонструвати українські бренди у своїх наступних публікаціях.

Телеведуча пережила новий досвід Фото: Instagram

Що пишуть глядачі?

Підписники у коментарях похвалили телеведучу за фігуру та сміливість.

"З одягом потрібно обережно за межами готелю, за надто відвертий одяг можуть зупинити правоохоронці", — попередила одна з глядачок.

Залишила свій відгук і Василіса Фролова, яка виїхала з України в ОАЕ й живе там постійно: "Тут тільки дуже відчайдушні у нас відпочивають в цей час. Рада буду побачитись". На це Трегубова відповіла: "Я теж! Але цього разу тільки на 2 дні, лечу далі".

Залишила свій відгук і Василіса Фролова Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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