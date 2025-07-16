Украинская телеведущая похвасталась пролетом над Дубаем на частном самолете (фото)

Звезда экрана показала кадры отдыха в одном из самых дорогих городов мира. Среди прочего знаменитость успела осмотреть город с вертолета и полюбоваться урбанистическими пейзажами, открывающимися с небоскребов.

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Дарья Трегубова призналась, что раньше всегда выбирала зимний период для путешествий, однако на этот раз решила попробовать что-то новое. В Дубае актриса провела всего два дня, поэтому организовала себе интенсивную программу, чтобы познакомиться с городом и весело провести время.

"Никогда не мечтала посетить Дубай, но увидев этот вид со своей террасы, поняла, что ошибалась", — поделилась впечатлениями телеведущая.

Дарья Трегубова любуется пейзажами в Дубае Фото: Instagram

Аренда вертолета в Дубае

Чтобы использовать поездку с пользой, Трегубова арендовала вертолет для осмотра города с высоты птичьего полета. Она отметила, что это было "самое быстрое знакомство с городом" из-за довольно ограниченного времени.

Дарья Трегубова на вертолете Фото: Instagram

"Именно здесь начала свой первый отпуск летом (а не зимой, как всегда). И на этом недолгом, но очень нужном, отдыхе планирую выгуливать вещи украинских брендов", — добавила она.

Звезда подчеркнула, что крайне важно поддерживать национальных производителей даже во время заграничного отдыха, поэтому планирует демонстрировать украинские бренды в своих следующих публикациях.

Телеведущая пережила новый опыт Фото: Instagram

Что пишут зрители?

Подписчики в комментариях похвалили телеведущую за фигуру и смелость.

"С одеждой нужно осторожно за пределами отеля, за слишком откровенную одежду могут остановить правоохранители", — предупредила одна из зрительниц.

Оставила свой отзыв и Василиса Фролова, которая уехала из Украины в ОАЭ и живет там постоянно: "Здесь только очень отчаянные у нас отдыхают в это время. Рада буду увидеться". На это Трегубова ответила: "Я тоже! Но в этот раз только на 2 дня, лечу дальше".

Оставила свой отзыв и Василиса Фролова Фото: Instagram

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