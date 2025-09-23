"Період принцеси": 26-річна дівчина розповіла, як це – бути нареченою мільйонера

26-річна кіпріотка Вільма Ларссон поділилася відвертими подробицями життя з мільйонером. Ще у 16 років Вільма була впевнена: вона стане трофейною дружиною. Сьогодні, через десять років, вона заручена з мільйонером, який повністю забезпечує її життя — від рахунків до розкішних дрібниць.

У TikTok дівчина розповіла, як виглядає її "період принцеси" і що означає бути з багатим чоловіком. За її словами, найважче було прийняти, що партнер не завжди ставитиме її на перше місце, пише The Sun.

Як це — бути нареченою мільйонера

"Його пріоритет завжди — робота, заробляння грошей. Але саме це дозволяє йому балувати тебе так, як було б неможливо, якби ти була його головним фокусом", — зізнається Вільма.

Вона також розповіла про осуд і думки інших людей, що супроводжують стосунки з мільйонером:

"У людей завжди будуть думки, яких вони не повинні мати. Але я навчилася: не має значення, що ти робиш у житті. Якщо тобі щось подобається, люди все одно знайдуть спосіб принизити".

Життя з мільйонером Фото: Instagram

Яку жінку шукають багаті чоловіки

Вільма зазначає, що багаті чоловіки шукають поруч із собою жінку з "жіночною енергією", а не конкурентку:

"Вони хочуть бачити біля себе жіночну партнерку — не суперницю. Це не означає, що ти не можеш мати власні мрії чи цілі. Але він працює так сильно, що тобі цього робити не потрібно — і в цьому сенс".

Водночас лише зовнішність не гарантує стабільності:

"Ти станеш замінною, якщо не приносиш йому цінності. Ідеться не про приготування їжі чи прибирання. Просто краса сама по собі не втримує його — він завжди може знайти іншу гарну дівчину".

За її словами, справжню унікальність створюють енергія, спокій, підтримка та відданість:

"Бути з багатим чоловіком — це не лише про гроші, а про розуміння динаміки стосунків. Як тільки ти це зрозумієш, стиль життя того вартий".

Вільма також зазначила, що важливо думати про власне майбутнє:

"Головне — мати план на пенсію. Якщо не працюєш, пенсії не буде".

За словами Вільми, багатий чоловік не завжди ставитиме жінку в пріоритет Фото: Instagram

Реакції людей

Відео, опубліковане під ніком @vilmalrsson, набрало понад 27 тисяч переглядів та десятки коментарів. Деякі глядачі поділилися власним досвідом:

"Як багатий чоловік, моя родина — пріоритет №1. Ніхто, чия думка важлива, не засудить".

"Він буде зайнятий! Мій хлопець дуже зайнятий, і його час справді цінний".

"Тобі лише половина мого віку, але ти справжнє натхнення!"

