Хлопчик став мільйонером, придумавши популярну карткову гру у віці 7 років (фото)

Сім'я Батлерів із Сіетла (США) перетворила ідею семирічного хлопчика на успішний бізнес, який привів до угоди з великою ігровою компанією.

15-річний Алекс Батлер став мільйонером завдяки настільній грі Taco vs Burrito, яку придумав, тільки-но закінчивши дитячий садок. Про це пише People.

Ідея прийшла до нього під час сімейних прогулянок, розповіла його мати, підприємець Леслі Пірсон. Спочатку американка планувала лише навчити сина основ створення продукту, але через пів року спільних обговорень вони вирішили втілити ідею в життя.

Батько Алекса, Марк Батлер, запустив кампанію на Kickstarter, а потім сім'я заснувала компанію, зробивши підлітка основним акціонером. Гру, розраховану на 2-4 учасників, яку продають на Amazon, розкупили за тиждень і вона розійшлася накладом понад 1,5 млн екземплярів.

Гру розкупили за тиждень і вона розійшлася на Amazon накладом понад 1,5 млн примірників Фото: Amazon

Taco vs Burrito пропонує гравцям зібрати "найдивнішу і найдикішу" страву, використовуючи звичайні та "дикі" карти, включно з "Битвою їжею", "Болем у животі" і "Сміттєвою пандою". Один раунд триває близько 10 хвилин, грати можна з 6 років.

Нещодавно сім'я продала бізнес компанії PlayMonster з Вісконсину, сума угоди не розкривається. Алекс зізнався The Seattle Times, що емоційно не був прив'язаний до проєкту.

"Мені просто хотілося вичавити з цього якомога більше грошей", — зазначив підліток.

Зараз він разом із батьками думає, як інвестувати отримані кошти, і жартує, що мріє про Lamborghini.

