Фермер роздав 600 000 євро бідним, бо "Бог сказав йому, що він потрапить на небеса"

В Ірландії суд втрутився в долю 40-річного фермера, який за кілька місяців роздав більш ніж половину своїх статків бідним, вірячи, що це забезпечить йому місце на небесах.

Related video

Тепер фінансові операції фермера перебуватимуть під контролем призначеного опікуна. Про це пише Oddity Central.

В Ірландії розгорілася незвичайна історія, в якій релігійні переконання і фінансова нерозсудливість призвели до втручання суду. Близько 40-річний фермер, ім'я якого поки що не розкривається, продав свою ферму за 600 000 євро (майже 29 млн гривень) і за лічені місяці роздав більше половини суми малозабезпеченим і бездомним. За словами його адвоката, чоловік щиро вірить, що такі вчинки відкриють йому шлях на небеса.

Як стало відомо у Високому суді, фермер уже кілька тижнів активно передає великі суми незнайомим людям. Нещодавно він подарував 1 000 євро (приблизно 48 тисяч гривень) готівкою бездомній жінці, а всього за останній місяць виділив на благодійність близько 38 000 євро (1 млн 835 тисяч гривень). При цьому один із його банківських рахунків пішов у овердрафт на 65 000 євро (3 млн 139 тисяч гривень).

Зараз від отриманих за продаж ферми коштів у чоловіка залишилося приблизно 250 000 євро (приблизно 12 млн гривень). Представники Ірландського державного агентства охорони здоров'я побоюються, що він віддасть і гроші, що залишилися, тому звернулися до суду з проханням призначити опікуна, незалежного представника, який контролюватиме його фінансові рішення і захищатиме його інтереси.

Високий суд, Ірландія Фото: Wikipedia

Суддя Високого суду Майкл Туомі погодився з доводами адвокатів і ухвалив, що призначений опікун отримає право вживати всіх необхідних дій для запобігання повного розорення чоловіка. Особистість фермера за рішенням суду не розголошується з метою його захисту.

Продовження слухань призначено на вересень. До цього моменту всі фінансові операції фермера перебуватимуть під контролем призначеного опікуна.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переїхала в будинок для літніх людей у 38 років. Після розставання і дорогого винаймання житла, 38-річна австралійка знайшла затишок і душевний спокій у незвичайному місці. Тепер вона живе там понад рік і не збирається повертатися до звичного міського ритму.

Також стало відомо, що хлопець почав бізнес вартістю $400 у підвалі у мами. Через 10 років його компанію DankStop купили за 4 мільйони доларів, а сам він став одним із помітних підприємців у швидкозростаючій індустрії.