Фермер раздал 600 000 евро бедным, потому что "Бог сказал ему, что он попадет на небеса"

В Ирландии суд вмешался в судьбу 40-летнего фермера, который за несколько месяцев раздал более половины своего состояния бедным, веря, что это обеспечит ему место на небесах.

Теперь финансовые операции фермера будут находиться под контролем назначенного опекуна. Об этом пишет Oddity Central.

В Ирландии разгорелась необычная история, в которой религиозные убеждения и финансовая безрассудность привели к вмешательству суда. Около 40-летний фермер, имя которого пока не раскрывается, продал свою ферму за 600 000 евро (почти 29 млн гривен) и в считанные месяцы раздал более половины суммы малоимущим и бездомным. По словам его адвоката, мужчина искренне верит, что такие поступки откроют ему путь на небеса.

Как стало известно в Высоком суде, фермер уже несколько недель активно передает крупные суммы незнакомым людям. Недавно он подарил 1 000 евро (примерно 48 тысяч гривен) наличными бездомной женщине, а всего за последний месяц выделил на благотворительность около 38 000 евро (1 млн 835 тысяч гривен). При этом один из его банковских счетов ушел в овердрафт на 65 000 евро (3 млн 139 тысяч гривен).

Сейчас от полученных за продажу фермы средств у мужчины осталось примерно 250 000 евро (примерно 12 млн гривен). Представители Ирландского государственного агентства здравоохранения опасаются, что он отдаст и оставшиеся деньги, поэтому обратились в суд с просьбой назначить опекуна, независимого представителя, который будет контролировать его финансовые решения и защищать его интересы.

Высокий суд, Ирландия Фото: Wikipedia

Судья Высокого суда Майкл Туоми согласился с доводами адвокатов и постановил, что назначенный опекун получит право предпринимать все необходимые действия для предотвращения полного разорения мужчины. Личность фермера по решению суда не разглашается в целях его защиты.

Продолжение слушаний назначено на сентябрь. До этого момента все финансовые операции фермера будут находиться под контролем назначенного опекуна.

