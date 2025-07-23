"Лучшее решение в жизни": женщина переехала в дом престарелых в 38 лет

После расставания и дорогого съема жилья, 38-летняя австралийка нашла уют и душевное спокойствие в доме престарелых. Теперь она живет там больше года и не собирается возвращаться к привычному городскому ритму.

Related video

Женщина описывает свое новое сообщество как дружелюбное и заботливое. Об этом пишет Bussines Insider.

После окончания долгих отношений и двухмесячной жизни в дорогом съемном жилье, 38-летняя жительница Мельбурна (Австралия) оказалась перед непростым выбором: искать новый дом или продолжать бороться с растущими расходами. Однако неожиданное предложение от ее тети перевернуло ее жизнь. Та посоветовала рассмотреть вариант жилья в доме престарелых, где как раз освободилось место. Женщина решила попробовать — и не пожалела ни на минуту.

"Я живу здесь чуть больше года и больше не считаю это временным убежищем. Это мой дом", — поделилась она.

Иллюстративное фото Фото: pexels.com

Несмотря на разницу в возрасте с соседями, она чувствует себя здесь абсолютно на своем месте. По ее словам, неспешный образ жизни, минимум технологий и душевные разговоры пошли на пользу ее психическому здоровью.

Одним из важных плюсов оказалась и цена: двухкомнатная квартира обходится всего в 500 австралийских долларов в месяц (13 тысяч гривен), включая обслуживание. Для сравнения: средняя стоимость аренды аналогичного жилья в Мельбурне — от 2800 до 3200 долларов (76 тысяч до 87 тысяч гривен). Но даже не это делает ее жизнь в доме престарелых особенной.

Женщина описывает свое новое сообщество как дружелюбное и заботливое. Каждый день наполнен простыми радостями: утренним кофе, йогой на стуле, велопрогулками, игрой в бинго, вечерними и беседами на веранде.

"Здесь я переосмыслила, что значит стареть. Люди вокруг вдохновляют. Они заводят новые знакомства, занимаются волонтерством, осваивают хобби — и это дает невероятную мотивацию", — говорит она.

Хотя друзья шутят, а семья по-прежнему считает ее слишком молодой для жизни в доме престарелых, она чувствует себя на своем месте и не собирается уезжать. Более того, она называет это решение "лучшим в своей жизни".

Ранее Фокус сообщал, что впервые за 80 лет на продажу выставлен частный остров с замком и фермой. По словам риэлторов, он богат природными чудесами, наследием и потенциалом. Остров Шуна с восемью жилыми зданиями и собственной вертолетной площадкой впервые за 80 лет выставлен на продажу за 5,5 млн фунтов

Также стало известно, что девушка сменила квартиру в столице на дом в деревне. Тори Хэлман и ее партнер Роб Оверолл переехали из Лондона в Уинтерли, чтобы улучшить качество жизни. Отказавшись от городской суеты, высокой аренды и пробок, пара купила дом, завела собаку и наладила удаленную работу.