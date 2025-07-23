"Найкраще рішення в житті": жінка переїхала до будинку для літніх людей у 38 років

Після розставання і дорогого винаймання житла, 38-річна австралійка знайшла затишок і душевний спокій у будинку для літніх людей. Тепер вона живе там понад рік і не збирається повертатися до звичного міського ритму.

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Жінка описує свою нову спільноту як доброзичливу та турботливу. Про це пише Bussines Insider.

Після закінчення довгих стосунків і двомісячного життя в дорогому орендованому житлі, 38-річна мешканка Мельбурна (Австралія) опинилася перед непростим вибором: шукати новий дім або продовжувати боротися зі зростаючими витратами. Однак несподівана пропозиція від її тітки перевернула її життя. Та порадила розглянути варіант житла в будинку для літніх людей, де якраз звільнилося місце. Жінка вирішила спробувати — і не пошкодувала ні на хвилину.

"Я живу тут трохи понад рік і більше не вважаю це тимчасовим притулком. Це мій дім", — поділилася вона.

Ілюстративне фото Фото: pexels.com

Попри різницю у віці з сусідами, вона почувається тут абсолютно на своєму місці. За її словами, неспішний спосіб життя, мінімум технологій і душевні розмови пішли на користь її психічному здоров'ю.

Одним із важливих плюсів виявилася і ціна: двокімнатна квартира обходиться лише в 500 австралійських доларів на місяць (13 тисяч гривень), включно з обслуговуванням. Для порівняння: середня вартість оренди аналогічного житла в Мельбурні — від 2800 до 3200 доларів (76 тисяч до 87 тисяч гривень). Але навіть не це робить її життя в будинку для літніх людей особливим.

Жінка описує свою нову спільноту як доброзичливу та турботливу. Кожен день наповнений простими радощами: ранковою кавою, йогою на стільці, велопрогулянками, грою в бінго, вечірніми та бесідами на веранді.

"Тут я переосмислила, що означає старіти. Люди навколо надихають. Вони заводять нові знайомства, займаються волонтерством, освоюють хобі — і це дає неймовірну мотивацію", — каже вона.

Хоча друзі жартують, а сім'я, як і раніше, вважає її занадто молодою для життя в будинку для літніх людей, вона почувається на своєму місці й не збирається їхати. Ба більше, вона називає це рішення "найкращим у своєму житті".

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