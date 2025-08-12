Мальчик стал миллионером, придумав популярную карточную игру в возрасте 7 лет (фото)

Семья Батлер из Сиэтла (США) превратила идею семилетнего мальчика в успешный бизнес, который привел к сделке с крупной игровой компанией.

15-летний Алекс Батлер стал миллионером благодаря настольной игре Taco vs Burrito, которую придумал, едва окончив детский сад. Об этом пишет People.

Идея пришла к нему во время семейных прогулок, рассказала его мать, предприниматель Лесли Пирсон. Изначально американка планировала лишь обучить сына основам создания продукта, но через полгода совместных обсуждений они решили воплотить идею в жизнь.

Отец Алекса, Марк Батлер, запустил кампанию на Kickstarter, а затем семья основала компанию, сделав подростка основным акционером. Игра, рассчитанная на 2–4 участников и продающаяся на Amazon, была раскуплена за неделю и разошлась тиражом более 1,5 млн экземпляров.

Игра была раскуплена за неделю и разошлась на Amazon тиражом более 1,5 млн экземпляров Фото: Amazon

Taco vs Burrito предлагает игрокам собрать "самое странное и дикое" блюдо, используя обычные и "дикие" карты, включая "Битву едой", "Боль в животе" и "Мусорную панду". Один раунд длится около 10 минут, играть можно с 6 лет.

Недавно семья продала бизнес компании PlayMonster из Висконсина, сумма сделки не раскрывается. Алекс признался The Seattle Times, что эмоционально не был привязан к проекту.

"Мне просто хотелось выжать из этого как можно больше денег", — отметил подросток.

Сейчас он вместе с родителями думает, как инвестировать полученные средства, и шутит, что мечтает о Lamborghini.

